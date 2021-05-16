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Avatar Atakan 500 TL için eşini havuza attı! Eşinin intikamı olay oldu

16.05.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Avatar' lakabıyla bilinen Survivor şampiyonlarından Çağan Atakan Arslan, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile gündem oldu. İddia uğruna eşini havuza atan Arslan'a kısa sürede binlerce yorum geldi. Tüm yaşananlarının ardından Serap Korkmaz'ın yayınladığı intikam videosu da çok konuşuldu.

Avatar Atakan 500 TL için eşini havuza attı! Eşinin intikamı olay oldu

Survivor yarışmasıyla şöhreti yakalayan Avatar Atakan lakaplı milli sporcu Atakan Arslan, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden biri...

Eşi ve oğluyla verdiği mutlu pozları sık sık takipçilerinin beğenisine sunan Atakan, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

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Serap Korkmaz ile mutlu bir evlilik sürdüren Atakan Arslan, eşiyle fotoğraf çektirdiği sırada arkadaşının "Serap'ı suya at 500 TL vereceğim" sözlerine kayıtsız kalmadı.

İDDİA UĞRUNA EŞİNİ HAVUZA ATTI

Hiç düşünmeden eşi Serap Korkmaz'ı yanındaki havuza atan Arslan, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü çiftin videosu Avatar'ın takipçilerini ikiye böldü.

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Bazı kullanıcılar "Hiç hoş değil", "Eşine ayıp etmiş", "Komik değil" gibi yorumlarla Atakan Arslan'ı eleştirirken; bazıları da "Eğlenmişler ne var bunda", "Gayet eğlenceli", "Çok tatlılar" şeklinde yorum yaptı.

İNTİKAMINI ALDI

Korkmaz, paylaşımına; "500 tl verseler de ben yapmazdım , ama sizler ve kendim için bu intikamı almam gerekiyordu. 48 kilo gördün hafife aldın. Kafanda yumurtayı kırdım ama yine insaflıyım deterjanlı suyla temizledim" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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