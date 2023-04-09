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  4. Avcılar'da inşaat alanında çökme meydana geldi! Beş işçi göçük altında kaldı

Avcılar'da inşaat alanında çökme meydana geldi! Beş işçi göçük altında kaldı

09.04.2023 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'daki şantiyede inşaat alanına beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Çökme sonrası göçük altında kalan beş işçi kurtarıldı. Şantiye çalışanlarının müdahalesiyle kurtarılan işçilerden ikisi hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da inşaat alanında çökme meydana geldi! Beş işçi göçük altında kaldı

Cihangir Mahallesi Güvercin Caddesi'nde bulunan şantiyedeki inşaat alanında beton dökme işlemi sırasında çökme oldu. İnşaatta çalışan 5 işçi göçük altında kaldı.

Durumu fark eden şantiye çalışanları, müdahale ederek göçük altında kalan işçileri kurtardı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İNŞAAT ALANINA GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKİLDİ

İşçilerden 2'si ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, şantiye alanına güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı.

Çökmenin olduğu inşaat alanındaki incelemeler sürüyor. (AA)

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