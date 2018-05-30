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Avlu 10. yeni bölüm 1. ve 2. fragmanı: Azra'dan Kudret'e şok tokat! (Avlu son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 30.05.2018 10:49 | Son Güncelleme

Avlu 10. yeni bölüm 1. ve 2. fragmanı yayınlandı. Star TV'de perşembe akşamları ekrana gelen Avlu dizisi başrolünde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse yer alıyor. Güçlü oyunculuk ve sürükleyici senaryosu ile adından çokça söz ettiren Avlu dizisi son bölümünde Alp, Ecem'i öldürmüştü. Bu haberi alan Deniz inanamıyor ve Hakan'a soruyor. Kudret'in lokma döktürmesi için bardağı taşıran son damla oluyor ve Azra'dan müthiş bir tokat yiyor. İşte Avlu yeni bölüm fragmanları...

Avlu 10. yeni bölüm 1. ve 2. fragmanı: Azra'dan Kudret'e şok tokat! (Avlu son bölüm izle)

Avlu 10. yeni bölüm 1. ve 2. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrolünde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse'nin yer aldığı Avlu, perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi olmayı sürdürüyor. Avlu son bölümde evinde yalnız kalan Ecem, Alp'in saldırısına uğramıştı. Alp, gözünü kırpmadan Ecem'i öldürmüştü. Avlu yeni bölüm fragmanında bu kötü haber, Deniz'i perişan ettiği gibi cezaevindeki kader arkadaşlarını da çok kötü etkiliyor. Deniz, bu habere inanmak istemediği için Hakan'a soruyor. Savcının Ecem'in cansız bedeni yanında şırınga bulması onu şüphelendiriyor. Kudret'in ise lokma döktürmesi Azra'yı iyice kızdırıyor. Ve beklenmedik bir anda ona saldırıyor. İşte Avlu'nun merak edilen, heyecanlandıran yeni bölüm fragmanları...



AVLU 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Perşembe akşamları Star TV'de ekrana gelen Avlu son bölümde; Deniz şüphelerinin yersiz olmadığını çok acı bir şekilde görmüş, korktuğu başına gelmiştir. Sahip olduğu en değerli kişiye, Ecem’e verilen bu zararı kimsenin yanına bırakmaya niyeti yoktur. Üstelik yaşanan bu olay Deniz için olduğu kadar cezaevi yönetimi için de bardağı taşıran son damladır.

AVLU 9. SON BÖLÜM İZLE

AVLU SON BÖLÜM FİNAL SAHNESİ

AVLU DİZİSİ KONUSU

Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.

Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.

İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.

AVLU OYUNCU KADROSU

Deniz Demir: Demet Evgar
Azra Kaya: Ceren Moray
Kudret Öztürk: Nursel Köse
Murat Ünal: Kenan Ece
Hakan Demir: Teoman Kumbaracıbaşı
Nilgün Demir: Rüçhan Çalışkur
Nihal Ünal: Şebnem Dönmez
Oktay Boran: Çağdaş Onur Öztürk
Melis Ersoy: Deniz Barut
Özlem Balaban: Onuryay Evrentan Atasalihi
Ecem Demir: Eslem Akar
Jale Şahin: Şeyla Halis
Hasret Şengül: Ayça Damgacı

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