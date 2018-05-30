Avlu 10. yeni bölüm 1. ve 2. fragmanı: Azra'dan Kudret'e şok tokat! (Avlu son bölüm izle)

Perşembe akşamları Star TV'de ekrana gelen Avlu son bölümde; Deniz şüphelerinin yersiz olmadığını çok acı bir şekilde görmüş, korktuğu başına gelmiştir. Sahip olduğu en değerli kişiye, Ecem’e verilen bu zararı kimsenin yanına bırakmaya niyeti yoktur. Üstelik yaşanan bu olay Deniz için olduğu kadar cezaevi yönetimi için de bardağı taşıran son damladır.

Avlu 10. yeni bölüm 1. ve 2. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrolünde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse'nin yer aldığı Avlu, perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi olmayı sürdürüyor. Avlu son bölümde evinde yalnız kalan Ecem, Alp'in saldırısına uğramıştı. Alp, gözünü kırpmadan Ecem'i öldürmüştü. Avlu yeni bölüm fragmanında bu kötü haber, Deniz'i perişan ettiği gibi cezaevindeki kader arkadaşlarını da çok kötü etkiliyor. Deniz, bu habere inanmak istemediği için Hakan'a soruyor. Savcının Ecem'in cansız bedeni yanında şırınga bulması onu şüphelendiriyor. Kudret'in ise lokma döktürmesi Azra'yı iyice kızdırıyor. Ve beklenmedik bir anda ona saldırıyor. İşte Avlu'nun merak edilen, heyecanlandıran yeni bölüm fragmanları...

AVLU 9. SON BÖLÜM İZLE

AVLU SON BÖLÜM FİNAL SAHNESİ

AVLU DİZİSİ KONUSU

Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.

Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.

İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.

AVLU OYUNCU KADROSU

Deniz Demir: Demet Evgar

Azra Kaya: Ceren Moray

Kudret Öztürk: Nursel Köse

Murat Ünal: Kenan Ece

Hakan Demir: Teoman Kumbaracıbaşı

Nilgün Demir: Rüçhan Çalışkur

Nihal Ünal: Şebnem Dönmez

Oktay Boran: Çağdaş Onur Öztürk

Melis Ersoy: Deniz Barut

Özlem Balaban: Onuryay Evrentan Atasalihi

Ecem Demir: Eslem Akar

Jale Şahin: Şeyla Halis

Hasret Şengül: Ayça Damgacı

