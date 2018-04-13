Avlu dizisinde Deniz'e mahkemede büyük şok! 'Ağırlaştırılmış müebbet hapsine...'

Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Teoman Kumbaracıbaşı, Kenan Ece'nin rol aldığı Avlu dizisinin son bölümünde; isyan sırasında öldürülen Nihal'in bilekliği zaten baş şüpheli olan Deniz'in hücresinde bulunmuştu.

Cinayet delili olarak görülen bileklik Deniz'i büyük bir suçlamayla karşı karşıya bıraktı. Suçsuzluğunu ispatlayamayan Deniz hakkında mahkemede savcı tarafından ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi. İşlemediği bir suç yüzünden cezaevine giren Deniz, bir de kendisine kurulan kumpas sonucunda büyük bir çıkmazın içine girdi. Cezaevindeki güç savaşında ortadan kalan ve bir kumpasa kurban giden Deniz suçsuzluğunu ispat edebilecek mi?

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Deniz, masumiyetini ispat etmeye çalışıyor. İsyan sırasında öldürülen Nihal’in bilekliği zaten baş şüpheli olan Deniz’in hücresinde bulunmuştur. Cinayet delili olarak görülen bileklik Deniz’i büyük bir çıkmaza sokar. Azra ve elemanları dışında hiç kimse, özellikle de Murat, Deniz’in masumiyetine inanmıyordur. Cinayet soruşturması sürerken kamera kayıtlarından çıkan görüntüler akıllara yeni sorular getirir. Bu sırada Azra’nın geçmişi peşini bırakmıyordur. Kudret ise ailesi üzerindeki kontrolü kaybetmeye başladığı için oldukça öfkelidir.