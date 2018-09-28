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Avlu son bölümde Kudret ve Deniz'in ölüm kalım savaşı! Kudret'in oğlu Alp yaşıyor mu?

DİZİ HABERLERİ  | 28.09.2018 02:07 | Son Güncelleme

Avlu dizisinin 27 Eylül Perşembe yayınlanan 13. bölümünde, büyük bir değişim yaşayan Deniz'in tehlikeli planları damga vurdu.Deniz ve Kudret cezaevinde kozlarını paylaştı. Oğlunun ölümünden Deniz'i sorumlu tutan Kudret, Deniz'i öldürmek üzereyken, içeri giren gardiyandan oğlunun yaşadığı haberini aldı. Deniz de intikamını alamadığı için büyük şok yaşadı. Yeni cezaevi müdürü Zerrin ise, içerde uyuşturucu ve silah bulunca mahkumlara büyük bir ceza verdi. İşte Avlu son bölümde yaşananlar...

Avlu son bölümde Kudret ve Deniz'in ölüm kalım savaşı! Kudret'in oğlu Alp yaşıyor mu?

Başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece ve Teoman Kumbaracıbaşı'nın Avlu'nun son bölümü nefesleri kesti. Kızının intikamını almak için Kudret'in oğlunu öldürtmek isteyen Deniz, intikamını aldığını düşünürken büyük şok yaşadı. Cezaevinde düşmanı Kudret'le kapışan Deniz ölümle burun buruna geldi. O sırada içeri giren gardiyan, Kudret'e oğlunun yaşadığını ve bulunan cesedin başkasına ait olduğunu söyledi. Kudret büyük bir sevinç yaşarken, Deniz ise intikamını alamadığı için oldukça sinirlendi. Avlu'nun yeni cezevi müdürü Zerrin ise mahkumlara verdiği cezayla dikkat çekti.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Son hamlesiyle birlikte tüm gözler Deniz’e çevrilmiştir. Kudret’in yüreği yanmaktadır peki buna rağmen Zerrin’in oyunlarına pabuç bırakacak mıdır? Hem Azra hem de Kudret’in tarafında herkesin kalbi taşlaşmış ve ortalık bu kadar karışmışken bu durumdan en kârlı Zerrin mi çıkacaktır? Avluya kurulan sebze bahçesi aslında birçok sorunun cevabı olacaktır…

Oğlu Alp’in ölüm haberini televizyonda duyan Kudret, bunun sorumlusu olarak Deniz’i suçlar. Deniz’i öldürmek istemektedir. Zerrin Dudu’ya yeni bir görev verir. Bu arada Avlu’ya bir sebze bahçe kurulur. sorumlusu da Dudu’dur. Kudret, hapishaneye uyuşturucu sokar. Zerrin’in nefesi ise her yerdedir. Kudret oğlunun ölümünde Deniz’i suçlar. Son sahnede ise Müdür Zerrin mahkumları avluda sağanak yağmur altında saatlerce bekleterek cezalandırır.

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