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  4. AVM'de şaşkına çeviren görüntü! Son kalan bluz için saç saça baş başa kavga ettiler

AVM'de şaşkına çeviren görüntü! Son kalan bluz için saç saça baş başa kavga ettiler

15.05.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta alışveriş merkezi içerisinde bulunan bir mağazada akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddiaya göre son kalan bluz için iki kadın arasında kavga çıktı. Saç saça baş başa kavga eden kadınlar, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayırılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte akılalmaz olayın detayları!

AVM'de şaşkına çeviren görüntü! Son kalan bluz için saç saça baş başa kavga ettiler

Şaşkına çeviren olay, geçtiğimiz cuma günü Esenyurt’ta bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi.

İddiaya göre, “crop” adı verilen bir bluz türünden son kalan parçayı almaya çalışan iki kadın arasında tartışma başladı.

İki tarafında pes etmediği bluz olayı çok geçmeden kavgaya dönüşerek kadınlar saç saça baş başa kavga etmeye başladı.

Çevredeki vatandaşların müdahalelerine aldırmadan mağazanın içinde birbirine saldıran kadınlar, güçlükle ayrıldı.

Yaşanan kavga anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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