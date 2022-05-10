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  4. AVM otoparkında hırsızlık! Aracının başına gelince şaşkına döndü

AVM otoparkında hırsızlık! Aracının başına gelince şaşkına döndü

10.05.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

100 bin lirasını AVM'de çaldırmamak için arabasında bırakan Ömer Birgealp, otomobiline döndüğünde büyük şok yaşadı. kapılarının kilitlemesini önleyen sinyal kesici cihaz kullanan hırsızlar, 50 bin lirayı alarak kaçtı.

AVM otoparkında hırsızlık! Aracının başına gelince şaşkına döndü

İstanbul Sarıyer'de, alışveriş merkezinin otoparkına bıraktığı otomobilde, içinde 100 bin lira bulunan çantasındaki paranın yarısını, kapılarının kilitlemesini önleyen sinyal kesici cihaz kullanan hırsızlara kaptıran Ömer Birgealp yaşananları anlattı.

AVM OTOPARKINA KADAR TAKİP ETMİŞLER

Parayı AVM içinde çaldırabileceği korkusuyla arabada bıraktığını ifade eden Birgealp, "Bankadan paramı çektim, 100 bin TL'mi. O sırada bir araç meğerse beni AVM otoparkına kadar takip etmiş. AVM otoparkına park ettim aracımı. Bir arkadaş geldi bana soru sordu, 'AVM girişi nerede' dedi. Ben de AVM girişini gösterdim kendisine. AVM'den döndüğümde, aracımı açık halde buldum. Sinyal kesici varmış hırsızlık çetesinde. 100 bin liramdan 50 bin liram gitmiş bulundu." dedi.

dsgs

Ömer Birgealp, "Alışveriş yapmak için AVM'ye gitmiştim. Parayı ön sağ koltuğa bırakmıştım. Çalınacağı hiç aklıma gelmedi. Arabaya bıraktım çünkü AVM'nin içinde de çaldırabilirdim. Ondan dolayı güvenlik kameralarının olduğu bir yere bırakmak istedim ama maalesef tekrar param gitmiş oldu. Polis arkadaşlar çok sağ olsun, iki saat içinde hırsızları sahil yolunda yakalamışlar, Gürcü plaka bir araçta. 18 bin lira aracın içinde bulunmuş. 18 bin lira ise onların ikamet ettiği evde bulunmuş. Çok sağ olsun polis arkadaşlar yardımcı oldular. Benim başıma geldi, başka hiç kimsenin başına gelmesin." diye konuştu.

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(DHA)

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Sarıyer
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