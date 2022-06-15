Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden karar: İngiltere, Ruanda'ya ilk sınır dışı uçuşunu iptal etti

İngiltere'den Ruanda'ya ilk sığınmacı sınır dışı uçuşu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının ardından Salı günü iptal edildi. Avrupa'nın en yüksek insan hakları mahkemesi, temyiz başvuruları için yolun sonuna gelen az sayıda sığınmacının sınır dışı edilmelerinin durdurulması için tedbir kararı çıkardı.

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HİÇBİR UÇAK HAVALANMADI

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, manifestodaki yolcu sayısı ne olursa olsun uçağın kalkacağına söz vermişti, ancak ihtiyati tedbir kararı ile hiçbir yolcu kalmadı ve Ruanda'ya giden hiçbir uçak hiç havalanmadı.

''BİZİ YILDIRMADI''

Ruanda ayrıca, BM, insan hakları grupları ve kilise liderlerinden eleştiri alan Nisan anlaşması kapsamında sığınmacıları kabul etmeye kararlı olduğunu söyledi. Hükümet sözcüsü Yolande Makolo, Fransız haber ajansı AFP'ye verdiği demeçte, "Bu gelişmeler bizi yıldırmadı" dedi.

İTİRAZ ETTİLER

Son birkaç gün içinde, ilk sınır dışı uçuşu için planlanan en az 30 kişi, sınır dışı edilme kararlarına insan hakları veya tıbbi gerekçelere dayanarak mahkemede başarılı bir şekilde itiraz etti.



