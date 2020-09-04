Avrupa'nın en büyük genelevlerinden biri iflas etti!

Kovid-19 salgının etkileri tüm dünyayı sarsmaya devam ederken, Almanya’da da salgın kısıtlamaları kapsamında uzun süre kapalı bulunan genelevlerde kriz baş etmeye çalışıyor.

Köln'ün en çok tanınan simgelerinden biri olan 10 katlı Pascha genelevi, iflas başvurusunda bulundu.

Yerel Express gazetesine konuşan genelev müdürü Armin Lobscheid "Yolun sonuna geldik" diyerek, salgın kısıtlamaları kapsamında genelevlerin uzun süre kapalı kaldığı dönemde tüm birikiminin harcandığını söyledi.

'BU ŞEKİLDE PLANLAYAMAYIZ'

Eyalet yetkililerin Kovid-19 salgınıyla mücadele yöntemlerini, özellikle de iş yerlerinin yeniden açılmasına yönelik belirsiz tutumlarını eleştiren Lobscheid, “Bunu bu şekilde planlayamayız. Eğer gelecek yılın başında işlerin yeniden başlayabileceği sözü verilmiş olsaydı bankaların desteğiyle iflası önleyebilirdik” dedi.

'VERGİ ÖDEMEDEN DEVAM EDİLDİĞİ BİLİNİYOR'

Lobscheid, "Herkes yasağa rağmen seks işçiliğin vergi ödemeden ve isimsiz bir şekilde devam ettiğini biliyordu" diye ekledi.

Masörler ve aşçılar da dahil olmak üzere yaklaşık 60 personeli olan genelevde 120’ye yakın seks işçisi de serbest bir şekilde çalışıyordu. Ancak Köln'ün bulunduğu Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde koronavirüsün yayılmasını engellemek için eyalette seks işçiliği 5 aydan fazla süredir yasaklanmış durumda.