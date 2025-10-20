Avrupa'nın göbeğinde savaş alarmı! 35 yıldır ilk kez bu kadar korkuluyor: "10 günlük yiyecek stoklayın"

Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Ofisi (BBK), 35 yıldır ilk kez savaş uyarısı yaptı. Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Ofisi bir yandan Almanya'nın en güvenli ülkelerden biri olduğunu vurgularken kriz durumlarına yönelik tavsiyelerin bulunduğu yeni bir kılavuz yayınladı. BBK Başkanı Ralph Tiesler, “Önceden iyi hazırlanmak her zaman faydalıdır” dedi.

PATLAMALAR, SAVAŞLAR...

“Krizlere ve Afetlere Hazırlık” başlıklı yeni kılavuz, Euronews'te yer alan habere göre, dezenformasyon hakkında bilgiler, patlamalar veya kentsel alanlara yönelik diğer saldırılar sırasında sığınılabilecek yerleri içeriyor. Kılavuzda ayrıca, olağanüstü durumlarda korku ve endişelerle nasıl başa çıkılacağına da değiniliyor.

1990'DAN BERİ İLK KEZ

Almanya'da 1990 yılında yayınlanan ilk kılavuzdan bu yana, bu kitapçıklarda askeri senaryolara değinilmemişti. Yeni kılavuzda ilk kez temel altyapıya yönelik siber saldırılar, dezenformasyon stratejileri, sabotaj ve savaş gibi hibrit tehditler yer alıyor.

Tiesler, “Birçok kişiyi endişelendiren küresel bir durum yaşıyoruz. Yeni kılavuzumuzla, endişeli veya bilgiye ihtiyaç duyan kişilere destek ve rehberlik sunmak istiyoruz” dedi.

"SAVAŞ İHTİMALİ ÇOK UZAK DEĞİL"

Federal İstihbarat Servisi (BND) Başkanı Martin Jäger de savaş olasılığının o kadar da uzak bir ihtimal olmadığını belirtti. Daha önce Almanya'nın Ukrayna Büyükelçisi olarak da görev yapan BND Başkanı, “Zaten ateş hattındayız, kimse rahatlamamalı” uyarısında bulundu.