Mynet Trend

Avustralya’da polis departmanı: Game of Thrones’taki ölümleri bildirmeyin, yetki alanımıza girmiyor

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 29.04.2019 14:53 | Son Güncelleme

Dünya çapında fenomen haline gelen Game of Thrones’un yeni bölümünün yayınlanmasından sonra Avustralya’da bir polis departmanı, yetki alanına girmediğini belirterek, dizi hayranlarından karakterlerin ölümünü bildirmek için kendilerini aramamalarını istedi.

Avustralya’da polis departmanı: Game of Thrones’taki ölümleri bildirmeyin, yetki alanımıza girmiyor

Avustralya'nın Queensland eyaletinde sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları şaka amaçlı bir paylaşımda, bir polis departmanı, takipçilerinden Game of Thrones dizisindeki karakterlerinin ölümüyle ilgili ihbarda bulunmamalarını istedi.

Facebook üzerinde paylaşımda bulunan Queensland polis departmanı, dizi hayranlarından acil durumu numarası olan 000’i aramamalarını istedi.

‘BİZİM EJDERHALARIMIZ YOK’

Dizinin etiketiyle paylaşım yapan departman, şu ifadeleri kullandı: “Lütfen Winterfell'deki ölümleri bildirmek için Üçlü Sıfır'ı (000) aramayın. Yetki alanımıza girmiyor ve bizim ejderhalarımız yok."
Takipçilerin hoşuna giden paylaşım birçok kez paylaşıldı ve farklı farklı yorumlar aldı.

‘EJDERHALARINIZ YOKSA, KENDİNİZE NASIL POLİS DİYEBİLİRSİNİZ?’

Bir Facebook kullanıcısı espritüel bir dille, “Tüm saygımla, ejderhalarınız yoksa, kendinize nasıl polis diyebilirsiniz?” diye yorum yaptı.

Başka bir kullanıcı ise, Cersei adlı karakterinin yeni sezonun ilk bölümünde fil eksikliğinden şikayet etmesine gönderme yaparak, "Filleriniz var mı?" diye yorumda bulundu. Polis departmanı da, " Ne yazık ki, yok” diye cevap yazdı.

İstediği her kişi olabiliyor! Akıl almaz değişimİstediği her kişi olabiliyor! Akıl almaz değişim
'Rus donanması casus balina kullanıyor olabilir''Rus donanması casus balina kullanıyor olabilir'
Yaptığı herkesi çıldırttı! Feci dayak...Yaptığı herkesi çıldırttı! Feci dayak...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
game of thrones avustralya yetki polis

En Çok Okunan Trend Haberler

Cinsel organını paylaşmıştı! Bir açıklama daha

Cinsel organını paylaşmıştı! Bir açıklama daha

Ölen sandık görevlisi 367'ye yükseldi!

Ölen sandık görevlisi 367'ye yükseldi!

Arkadaşları işten çıkarıldı, 700 işçi iş bıraktı!

Arkadaşları işten çıkarıldı, 700 işçi iş bıraktı!

Sevgilisinin eşine cinsel ilişki videolarını gönderince...

Sevgilisinin eşine cinsel ilişki videolarını gönderince...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Uçak kazasının görüntüleri yayınlandı

Uçak kazasının görüntüleri yayınlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dehşet anları kamerada! Ortalık savaş alanına döndü

Dehşet anları kamerada! Ortalık savaş alanına döndü

Askerler, parti liderinin fotoğrafını kurşun yağmuruna tuttu

Askerler, parti liderinin fotoğrafını kurşun yağmuruna tuttu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de bir kedi için 'kozmik cenaze töreni' düzenlenecek

ABD'de bir kedi için 'kozmik cenaze töreni' düzenlenecek

Drift yapan sürücünün bariyerlere çarptığı anlar kamerada

Drift yaparken böyle kaza yaptı!

'Rus donanması casus balina kullanıyor olabilir'

'Rus donanması casus balina kullanıyor olabilir'

Sinema girişinde bağırarak filmin sonunu söyleyen adamı dövdüler

Yaptığı herkesi çıldırttı! Feci dayak...

Sıcaktan bunalan sevimli köpeğin deniz keyfi kamerada

Köpeğin deniz keyfi kamerada

Vaşak’ın dağ keçisi sürüsüne saldırı anı kamerada

Vahşi hayvan bir anda keçi sürüsüne saldırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.