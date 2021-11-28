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  4. Avustralya'da bir kişi karantina için kaldığı otel odasını yakmakla suçlanıyor

Avustralya'da bir kişi karantina için kaldığı otel odasını yakmakla suçlanıyor

28.11.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'da Queensland eyaletinin Cairns kentinde bir kişi, Covid-19 karantinası için kaldığı otel odasını yakmakla suçlanıyor.

Avustralya'da bir kişi karantina için kaldığı otel odasını yakmakla suçlanıyor

Avustralya'da Queensland eyaletinin Cairns kentinde bir kişi, Covid-19 karantinası için kaldığı otel odasını yakmakla suçlanıyor.

Otel odasını 2 çocuğuyla birlikte paylaşan 31 yaşındaki kadının, Pazar sabahı bir yatağı tutuşturduğu iddia ediliyor.

11 katlı otelde 160 kişi binadan tahliye edildi ancak kimse yaralanmadı.

Olay, Avustralya'nın yeni koronavirüs varyantı Omicron'a bağlı 2 vakanın bildirmesinin ardından gerçekleşti.

Şüphelinin otel odasını neden ateşe verdiği hala netlik kazanmadı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Omicron'u endişe verici varyant kategorisine aldı.

Canberra hükümeti de Güney Afrika, Namibya, Zimbabve, Botsvana, Leshoto, Eswatini, Malavi, Mozambik ve Şeyseller'den ülkeye girişleri 14 gün boyunca yasakladı. Avustralya vatandaşı olmayan ve son 14 günde bu ülkelerde bulunan kişilerin Avustralya'ya girişleri de kısıtlandı.

Avustralya, koronavirüs önlemleri kapsamında 20 ay boyunca dünyanın en sıkı sınır kurallarını uyguladı.

Ülkede geçtiğimiz ay kurallar gevşetildi. Ancak yeni varyantın ülkeyi kısıtlamalara geri döndürüp döndürmeyeceği henüz net değil.

Aşılamadaki yükseliş, bazı Avustralya eyaletlerinde tüm vakaları ortadan kaldırma stratejisini rafa kaldırmıştı.

Ancak ülkeye girişlerde aşısız yolcular 14 gün otel karantinasına girmek zorunda.

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