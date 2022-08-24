Avusturya'dan Türkiye'ye tatil için gelmişti... Kırşehir'de Müslüman oldu

Kırşehir'e tatil için gelen 25 yaşındaki Avusturya vatandaşı Cornella Schubleder adlı kadın, daha yakından tanıma fırsatı bulduğu Türk arkadaşlarının yaşam biçiminden etkilenerek, Müslüman oldu.

Avusturya'da yaşayan Cornella Schubleder, Türk arkadaşları ile birlikte tatil için Kırşehir'e geldi. Bu süreçte daha yakından tanıma fırsatı bulduğu Türk arkadaşlarının yaşam biçiminden etkilenen Schubleder, Müslüman olmak istedi.

MÜFTÜLÜKTE MERASİM DÜZENLENDİ

Kırşehir Müftülüğü'ne müracaat ederek Müslüman olmak istediğini belirten Schubleder, ihtida merasiminde kelime-i şehadet getirerek, Müslüman oldu.

Schubleder'ya İslam dini hakkında bilgiler veren İl Müftüsü Mehmet Yaman, "İslam'ın temeli; Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak. İyi bir Müslüman olabilmek için iman, ibadet ve ahlak kurallarına uymak, kurallara uyabilmek için de öğrenmek ve öğrendikçe tatbik etmek gerekir" dedi.

Yaman, merasim sonunda Cornella Schubleder'e 'İhtida Belgesi' ile birlikte Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye etti. (DHA)

