HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Avusturya'dan Türkiye'ye tatil için gelmişti... Kırşehir'de Müslüman oldu

Avusturya'dan Türkiye'ye tatil için gelmişti... Kırşehir'de Müslüman oldu

24.08.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'e tatil yapmak için gelen Avusturya vatandaşı genç kadının hayatı değişti. Türk arkadaşlarından etkilenen Cornella Schubleder adındaki genç kadın Müslüman olmaya karar verdi. Kırşehir Müftülüğü'ne müracaat eden genç kadın için ihtida merasimi düzenlendi. İl Müftüsü Mehmet Yaman merasim sonunda Schubleder'e 'İhtida Belgesi' ile birlikte Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye etti.

Avusturya'dan Türkiye'ye tatil için gelmişti... Kırşehir'de Müslüman oldu

Kırşehir'e tatil için gelen 25 yaşındaki Avusturya vatandaşı Cornella Schubleder adlı kadın, daha yakından tanıma fırsatı bulduğu Türk arkadaşlarının yaşam biçiminden etkilenerek, Müslüman oldu.

Elazığ'a turist olarak gelmişti... 85 yaşındaki Fransız vatandaşı İslam'ı seçerek Müslüman olduElazığ'a turist olarak gelmişti... 85 yaşındaki Fransız vatandaşı İslam'ı seçerek Müslüman oldu

Avusturya'da yaşayan Cornella Schubleder, Türk arkadaşları ile birlikte tatil için Kırşehir'e geldi. Bu süreçte daha yakından tanıma fırsatı bulduğu Türk arkadaşlarının yaşam biçiminden etkilenen Schubleder, Müslüman olmak istedi.

MÜFTÜLÜKTE MERASİM DÜZENLENDİ

Kırşehir Müftülüğü'ne müracaat ederek Müslüman olmak istediğini belirten Schubleder, ihtida merasiminde kelime-i şehadet getirerek, Müslüman oldu.

Ukrayna'dan Mardin'e gelin geldi, Müslüman olduUkrayna'dan Mardin'e gelin geldi, Müslüman oldu

Schubleder'ya İslam dini hakkında bilgiler veren İl Müftüsü Mehmet Yaman, "İslam'ın temeli; Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak. İyi bir Müslüman olabilmek için iman, ibadet ve ahlak kurallarına uymak, kurallara uyabilmek için de öğrenmek ve öğrendikçe tatbik etmek gerekir" dedi.

Yaman, merasim sonunda Cornella Schubleder'e 'İhtida Belgesi' ile birlikte Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye etti. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dudak uçuklatan vurgun yaptılar! Aman dikkat: İnternette satış yaparken bu tuzağa düşmeyinDudak uçuklatan vurgun yaptılar! Aman dikkat: İnternette satış yaparken bu tuzağa düşmeyin
AK Parti'de 'olağanüstü' toplantı kararı! AK Parti'de 'olağanüstü' toplantı kararı!
Özdemir'den sert sözler! "Böyle bir saçmalık olabilir mi ya?"Özdemir'den sert sözler! "Böyle bir saçmalık olabilir mi ya?"
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir müslüman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...

Kıyafetini görünce demediğini bırakmadı! "Bu ne arkadaşlar? Bir daha müdahale edin!"

Kıyafetini görünce demediğini bırakmadı! "Bu ne arkadaşlar? Bir daha müdahale edin!"

Bu anket çok konuşulur! AK Parti ile CHP arasındaki fark...

Bu anket çok konuşulur! AK Parti ile CHP arasındaki fark...

Vatandaş teyakkuza geçti! Çanakkale'de sağanak ve dolu uyarısı... Araç park etmek bile yasaklandı

Vatandaş teyakkuza geçti! Çanakkale'de sağanak ve dolu uyarısı... Araç park etmek bile yasaklandı

Katliamda yeni detaylar: İki çocuğu son anda kurtulmuş

Katliamda yeni detaylar: İki çocuğu son anda kurtulmuş

Herkesi ağlatmıştı! Ayşe Sabancalı üniversiteyi kazandı

Herkesi ağlatmıştı! Ayşe Sabancalı üniversiteyi kazandı

İlginizi Çekebilir

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.