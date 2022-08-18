HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Elazığ'a turist olarak gelmişti... 85 yaşındaki Fransız vatandaşı İslam'ı seçerek Müslüman oldu

Elazığ'a turist olarak gelmişti... 85 yaşındaki Fransız vatandaşı İslam'ı seçerek Müslüman oldu

18.08.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'a tatil için gelen bir turist Müslüman olmaya karar erdi. 85 yaşındaki Fransız vatandaşı Emile Zehnder, arkadaşlarından etkilenerek İslam dinini araştırmaya başlamıştı. Araştırmaları sonucu Müslüman olan Emile Zehnder, 'Emin' ismini aldı. Zehnder için Müftülükte ihtida töreni düzenlendi.

Elazığ'a turist olarak gelmişti... 85 yaşındaki Fransız vatandaşı İslam'ı seçerek Müslüman oldu

Elazığ'a tatil için gelen Fransız vatandaşı 85 yaşındaki Emile Zehnder, arkadaşlarından etkilenerek Müslüman oldu ve ismini "Emin" olarak değiştirdi.

Zehnder, tatil yapmak amacıyla geldiği Elazığ'da arkadaşlarından etkilenerek İslam dinini araştırmaya başladı.

b

Daha sonra Müslüman olmaya karar veren Zehnder, İl Müftülüğüne başvurdu.

Zehnder için Müftülükte ihtida töreni yapıldı. Törende, İslam dininin temel esasları hakkında bilgi veren İl Müftü Vekili Özer Cömert, Müslüman olma kararı alan Zehnder'i tebrik etti.

h

Zehnder, şahitler huzurunda kelimeişehadet getirerek Müslüman olarak "Emin" ismini aldı.

Müftü Vekili Cömert, Emin'e "ihtida belgesi", Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye etti. (AA)

Ukrayna'dan Mardin'e gelin geldi, Müslüman olduUkrayna'dan Mardin'e gelin geldi, Müslüman oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zehirlenmelerin yaşandığı köyden göç başladıZehirlenmelerin yaşandığı köyden göç başladı
Eşini genital bölgesinden av tüfeğiyle vurdu! Sosyal medya paylaşımları...Eşini genital bölgesinden av tüfeğiyle vurdu! Sosyal medya paylaşımları...
Küçük çocuğun feci sonu! İzleyenler gözlerine inanamadıKüçük çocuğun feci sonu! İzleyenler gözlerine inanamadı
Anahtar Kelimeler:
Elazığ turist müslüman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…

Bakan Kirişci duyurdu! 'Sıfır faizli kredi kapsamına alındı'

Bakan Kirişci duyurdu! 'Sıfır faizli kredi kapsamına alındı'

Trafikte yeni dönem! Artık izin verilmeyecek

Trafikte yeni dönem! Artık izin verilmeyecek

36 yıldır yolun 2 metre altında garajda bekletiliyor!

36 yıldır yolun 2 metre altında garajda bekletiliyor!

Satıcıların kabusu olmuşlar! "Geçen yıl 3 bindi, bu yıl..."

Satıcıların kabusu olmuşlar! "Geçen yıl 3 bindi, bu yıl..."

Görüntüler olay olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Görüntüler olay olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Başbakanın parti görüntüleri gündem yarattı

Başbakanın parti görüntüleri gündem yarattı

Bir fotoğraf uğruna canından olacaktı! Şakanın sonu...

Bir fotoğraf uğruna canından olacaktı! Şakanın sonu...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Havada panik anları! Önce dua etti, sonra uçağın kapısını...

Havada panik anları! Önce dua etti, sonra uçağın kapısını...

Özrü kabahatinden büyük! ''Seks işçisi sandım''

Özrü kabahatinden büyük! ''Seks işçisi sandım''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.