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Ay Lav Yu Tuu filmi nerede ve ne zaman çekildi? Ay Lav Yu Tuu konusu ve oyuncuları nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 16:29 | Son Güncelleme

Türk sinemasının sevilen komedi serisinden biri olan “Ay Lav Yu” ikinci filmi “Ay Lav Yu Tuu” ile 16 Temmuz akşamı Star TV ekranlarında seyircisiyle buluşacak. Sermiyan Midyat imzası taşıyan film için geri sayım başlarken “Ay Lav Yu Tuu ne zaman vizyona girdi, Ay Lav Yu Tuu oyuncuları kimlerdir” sorusu cevap bulmayı bekliyor. Başrollerini Sermiyan Midyat ve Katie Gill paylaştığı komedi filmine dair bütün detaylar…

Ay Lav Yu Tuu filmi nerede ve ne zaman çekildi? Ay Lav Yu Tuu konusu ve oyuncuları nedir?

Türk ve Amerikan oyuncuları bir araya toplayan muhteşem oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken “Ay Lav Yu Tuu” filmi Amerikan-Türk kültürünün eğlenceli çatışmasını konu alıyor. “Aşk Her Yerde Yazıldığı Gibi Okunur” sloganıyla vizyona giren filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat yaptı. 2010 yılında vizyona giren Ay Lav Yu Tuu” filmi 2001 yılında yaşanan olayları anlatır. Vizyonda kaldığı süre boyunca 2.026.228 TL hasılat yapan film Türk sinema tarihine damga vuran yapımlardan bir tanesidir.

Ay Lav Yu Tuu Konusu

“Ay Lav Yu Tuu” İbrahim (Sermiyan Midyat) ile Jessica’nın (Katie Gill) dil, din ve kültür farklarına rağmen engel olunmayan aşk hikayesini konu alır. İbrahim Tinne Köyü’nde doğar ve İbrahim’in babası köyün muhtarıdır. Köyün kaydı nüfusta bulunmadığı için muhtar Yusuf oğlunu okutmak adına bir papaza evlatlık verir. İbrahim üniversite eğitimini tamamladıktan sonra sevgilisiyle beraber anne ve babasının elini öpmeye köyüne geri döner ve Jessica’yla adetlerine uygun olarak evlenir.
İbrahim ve Jessica evlendikten sonra Amerika’ya yerleşirler. İbrahim NASA’da işe başlar ama bir yanda da köyüyle irtibatını hiç kesmez. Bir gün köyünde işlerin yolunda gitmediğini öğrenir ve kayınpederinin yardımıyla Tinne’den beş aileye Green Card çıkarttırır. Haberi vermek için İbrahim Tinne’ye adeta bütün Amerika’da tanıdıkları ile gelir. Misafirperver Türk halkı ve Amerikanlıların diyalogları ise ilginç anlara sahne olur.

Ay Lav Yu Tuu Oyuncuları

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“Ay Lav Yu Tuu” oyuncu kadrosunda; İbrahim rolüyle Sermiyan Midyat, Jessica rolüyle Katie Gill, Christopher rolüyle Steve Guttenberg, Dorothy rolüyle Natalie Burn, Nedim raolüyle Kevork Malikyan, Sultan rolüyle Gizem Karaca, Danny rolüyle Josh Folan ve Fırat rolüyle Bora Akkaş yer alıyor.

Ay Lav Yu Tuu Nerede Çekiliyor?

Komedi unsurlarının yanında çekim açıları ve mekanların tarihi güzelliğiyle adından söz ettiren film Hasankeyf ve İzbırak bölgelerinde çekildi. 2010 yılında vizyona giren film Türk-Amerikan kültürünün dokularını işliyor.

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