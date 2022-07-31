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Ayağınızı yerden kesmekle kalmayıp güvenli bir yolculuk sunacak Kuba elektrikli bisiklet ve yorumları

28.07.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelişen batarya ve motor teknolojisi sayesinde şehirde seyahat etmenin en pratik yollarından biri elektrikli bisikletler. Bu ürünler; düşük maliyetli yolculuk, çevreci ulaşım ve trafiğe takılmadan ilerleme imkânı sağlıyor. İlgi çekici modellerden biri olan Kuba E Bike Beyaz City Elektrikli Bisiklet'i sizler için inceledik. Üstelik Kuba elektrikli bisiklet incelememizde, aklınıza takılacağını düşündüğümüz bilgilere de yer verip bu ürüne alternatif olabilecek modelleri de sizin için listeledik.

Ayağınızı yerden kesmekle kalmayıp güvenli bir yolculuk sunacak Kuba elektrikli bisiklet ve yorumları

Elektrikli bisikletler, hem büyük şehirlerde hem daha küçük kasabalarda yaşayanlar için en pratik seyahat araçlarının başında geliyor. Elektrikli motoru sayesinde çevreci bir yapıya sahip bu ürünler, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltıyor. Aynı zamanda karbon ayak izinizi düşürme imkânı verirken trafiğe takılma derdi olmadan hızlı şekilde yol almanızı sağlıyor. Sadece prize takarak şarj edebileceğiniz elektrikli bisikletler, düşük enerji tüketimi ile kullanıcılar tarafından beğeniliyor. Eğer elektrikli bisiklet kullanarak güvenli ve konforlu bir şekilde yolculuk etmek istiyorsanız Kuba E Bike Beyaz City Elektrikli Bisiklet modelini beraber inceleyelim.

Kuba E Bike Beyaz City Elektrikli Bisiklet

Adsız tasarım (27)

Kuba E Bike Beyaz City Elektrikli Bisiklet'in teknik özellikleri

Kuba E Bike Beyaz City Elektrikli Bisiklet, özellikleri bakımından ilgi gören ürünler arasında yer alıyor. Ürünün 250 Watt gücündeki motoru, 36 Volt enerji üretiyor ve bu sayede her türlü yol koşulunda sorunsuz ilerlemenizi sağlıyor. Ürünün bataryası ise 36 Volt 7.8Ah/10Ah kapasitesi elektrikli motoru sorunsuz şekilde tam performansla çalıştırıyor. Kuba markalı elektrikli bisiklet, beş ila altı saatte tam olarak şarj oluyor. Şehir içi kullanım için uygun olan bu ürün, saatte maksimum 25 kilometre hıza ulaşıyor. Yeterli seviyede sürüş menzili olan bu bisikletle toplam 35-40 kilometre yol gidebiliyor. Elektrikli olarak çalışan bisikletle şehir içinde çok rahat seyahat edilebiliyor. Yeterli gelmediği anlarda ise yola pedalla devam etme avantajı sunuyor. Katlanır bir bisiklet olduğu için modelin ön ve arkasında 20" genişliğinde jantlar bulunuyor.

Kuba E Bike Beyaz City Elektrikli Bisiklet'in avantajları ve dezavantajları

Oldukça konforlu ve güvenli bir yolculuk sunan bu elektrikli bisikletin birçok avantajı bulunuyor.

  • Kuba elektrikli bisiklet; katlanır bisiklet olması nedeniyle arabaların bagajı, metro veya otobüste kolaylıkla taşınabiliyor.

  • Elektrikli motoru sayesinde bisiklet sürmeyi kolaylaştırıyor. Zorlandığınız yerde elektrik motorunu devreye sokarak elektrikle giderken dinlenebilirsiniz.

  • Elektrikli motor ile çalışması sayesinde fosil atık üretmiyor. Bu durum tamamen çevreci bir ürün olmasını sağlıyor.

  • LCD göstergesinden hız ve katedilen mesafe gibi bilgiler alınabiliyor.

  • Beş altı saat gibi kısa sürede şarj oluyor.

  • Saatte 25 kilometre hıza ulaşabiliyor.

  • Bir şarj ile 40 kilometreye kadar mesafe katedebiliyor.

  • Kuba elektrikli bisiklet yorumlarında genellikle yokuşları rahatlıkla çıktığından bahsediliyor.

Ürünün dezavantajlarına gelecek olursak;

  • Yağmurlu, karlı veya soğuk hava şartlarında ürünü kullanmak zor olabiliyor.

  • Şehir içinde kullanıma uygun olsa da şehir dışında küçük jantları, ağırlığı ve 40 kilometre menzil sınırı nedeniyle kullanılması zor oluyor.

  • Şarjlı ve çelik gövdeli olması nedeniyle 24 kilogram gibi yüksek bir ağırlığa ve 124 kilogram taşıma kapasitesine sahip.

Kuba E Bike Beyaz City Elektrikli Bisiklet'i kullananların yorumları

Birçok kullanıcı, elektrikli bisiklet almadan bazı konularda tereddüt edebiliyor. Öncelikle bisikletin yokuşları tırmanıp tırmanamayacağı, malzeme kalitesi ve tam şarj ile toplam menzilinin ne kadar olduğu merak edilen konular arasında bulunuyor. Kuba elektrikli bisiklet kullananlar, bisikletin yokuşları kolayca tırmandığından bahsediyor. Elektrikli 250 W motor gücü ile ürün, ortalama bir insanı rahatlıkla taşıyabiliyor ve şehir içinde seyahat etmeyi kolay bir hâle getiriyor. Yorulduğunuz takdirde pedalı bırakarak ve elektrikli motor ile ilerlemek ayrı bir keyif veriyor. Kuba elektrikli bisiklet yorumları içerisinde ürünün fotoğrafta göründüğünden daha büyük olduğunu söyleyenler mevcut. Katlanır bisiklet olduğu için ürün, küçük gibi görünse de ayarlanabilir koltuk ve yüksek gidon sayesinde her yaştan insan rahatlıkla bisikleti kullanabilir.

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Kuba E Bike Beyaz City Elektrikli Bisiklet'e alternatif ürünler

1. Konforlu ve kullanışlı bir seçenek: RKS BN5 Pro Elektrikli Bisiklet

Ayağınızı yerden kesmekle kalmayıp güvenli bir yolculuk sunacak Kuba elektrikli bisiklet ve yorumları

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Yedi vitesli olarak üretilen RKS BN5 Pro Elektrikli Bisiklet, hem pedal hem elektrik motoruyla yokuşları kolaylıkla tırmanır. Vites avantajı ile farklı hızlarda gitmeyi mümkün kılan bisiklet, 36 Volt 10 Ah kapasiteli batarya ve 250 Watt gücünde elektrik motoru ile çalışır. 35-45 km arasında bir sürüş mesafesi sunan ürün, aynı zamanda saatte 25 kilometre hıza ulaşabilir.

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2. Göründüğünden çok daha güçlü: Kuba Speedlight Katlanabilir Elektrikli Bisiklet

Ayağınızı yerden kesmekle kalmayıp güvenli bir yolculuk sunacak Kuba elektrikli bisiklet ve yorumları

Toplamda 30-35 kilometre bir menzile sahip Kuba Speedlight Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, elektrikli motoru ve ortalama beş saatte şarj olan bataryası ile beğenilen elektrikli bisikletler arasında yer alır. Kuba Speedlight Elektrikli Bisiklet özellikleri; pek çok kullanıcıyı tatmin ederken ürün uygun fiyatıyla da oldukça ilgi görür. 20" jant genişliği ve 120 kilograma kadar taşıma kapasitesi ile şehir yaşamında en sevdiğiniz arkadaşınız hâline gelebilir.

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3. Daha konforlu bir ürün arayanlara: Carraro E-Line eComfort Elektrikli Bisiklet

Ayağınızı yerden kesmekle kalmayıp güvenli bir yolculuk sunacak Kuba elektrikli bisiklet ve yorumları

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"Ben katlanır bisiklet değil de normal bisiklet konforunda bir ürün arıyorum." diyorsanız Carraro E-Line eComfort Elektrikli Bisiklet, 28" jant ve 7 vitesli oluşu ile ön plana çıkıyor. Elektrikli bisiklet almadan önce birçok kişi, "Elektrikli bisiklet nasıl kullanılır?" diye merak edebiliyor. Elektrikli bisikleti kullanmak normal bisikletle aynı, sadece istediğinizde pedal çevirmek yerine elektrikli motoru kullanarak bisikleti sürebiliyorsunuz.

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4. Üç tekerlekli bir seçenek: Kuba Viper Sport Elektrikli Scooter

Ayağınızı yerden kesmekle kalmayıp güvenli bir yolculuk sunacak Kuba elektrikli bisiklet ve yorumları

Bisiklet kullanamayanlar için üç tekerlekli seçenekler arasında Kuba Viper Sport Elektrikli Scooter yer alır. Bu ürün, Kuba Eco Bike Elektrikli Bisiklet özelliklerinden farklı olarak üç tekerlikli yapısı ile denge kuramayanlara rahat bir kullanım sağlar. Saatte 25 kilometre hız yapabilen bisiklet, aynı zamanda 30 ila 40 kilometre civarında yol kateder. Ürünün toplamda 119 kilogram ağırlık taşıyabildiğini söylemeden geçmeyelim.

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5. Her yolda yüksek konfor sağlayan: Skyjet Nitro 20" Altı Vites Elektrikli Bisiklet

Ayağınızı yerden kesmekle kalmayıp güvenli bir yolculuk sunacak Kuba elektrikli bisiklet ve yorumları

Altı vitesli mekanizması ile her türlü yokuşu rahatlıkla tırmanan Skyjet Nitro 20" Altı Vites Elektrikli Bisiklet, vites değişimleri ile farklı hızlarda gitmeye imkân sağlar. Sürüş dinamiklerine göre değişse de ürün, 45 kilometreye kadar menzil sağlamasının yanında saatte maksimum 25 kilometre hıza ulaşabilir. Ön ve arka aydınlatmaları ile gece sürüşlerini daha güvenli hâle getiren bisikletin üzerinde yer alan LCD ekran üzerinden sürüş dinamikleri hakkında anlık bilgi alınabilir.

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6. Özgün ve şık tasarımı ile kendini tarzını oluşturmak isteyenlere: RKS TNT 10 Pro

Ayağınızı yerden kesmekle kalmayıp güvenli bir yolculuk sunacak Kuba elektrikli bisiklet ve yorumları

Şık görüntüsü ve üstün özellikleri ile dikkat çeken RKS TNT 10 Pro, 60 kilometreye varan menzili ile dikkatleri toplar. Ürün, saatte 25 kilometre hıza ulaşabilirken bataryasının tamamen şarj olması en az altı saat sürebilir. Kilitlenebilir ön süspansiyon ve çelik alaşımlı sağlam gövdesi ile bisiklet, şehirde konforlu yolculuk yapmak isteyenlerin göz atması gereken ürünler arasında yer alır.

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7. 26" jantları ile dikkat çeken: Volta Vb3 Elektrikli Bisiklet

Ayağınızı yerden kesmekle kalmayıp güvenli bir yolculuk sunacak Kuba elektrikli bisiklet ve yorumları

26" boyutunda geniş elektrikli jantları ile oldukça konforlu olan Volta Vb3 Elektrikli Bisiklet, azami olarak 110 kilogram ağırlık taşıyabilir. Elektrikli motorun gücünün yetmediği anlarda pedalla rahatlıkla yolculuğa devam edebilir, hem sporun hem eğlencenin tadını bu bisikletle çıkabilirsiniz. Ortalama beş saat içerisinde şarj olan bataryası ile her daim yolculuğa hazır olan ürün, 30 kilometreye varan bir menzil sunar.

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8. Farklı tasarımı ile dikkat çeken: Yuki Lucky Pedal Destekli Elektrikli Bisiklet

Ayağınızı yerden kesmekle kalmayıp güvenli bir yolculuk sunacak Kuba elektrikli bisiklet ve yorumları

Ortalama dokuz saatte şarj olan Yuki Lucky Pedal Destekli Bisiklet, saatte en fazla 25 kilometre hız yapabilirken sekiz derecelik yokuşlara rahatlıkla tırmanabilir. Bisikletten biraz daha farklı bir tasarımı bulunan ürün, elektrik motorun yetmediği anlarda pedal ile kullanılabilir. Günlük olarak kısa mesafe gidip gelenler için model, ideal bir seçenek olarak değerlendirilir.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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