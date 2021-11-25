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“Ayak hapishanesi” diyerek tamamen giymeyi reddediyor! Ayakkabısız hayatı sosyal medyadan anlattı

25.11.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Alicellani’ isimli bir TikTok kullanıcısı sokağa çıkarken asla ayakkabı giymediğini söyledi. Sosyal medya hesabından ayakkabısız yaşam deneyimine dair kesitleri sunan Alice, herkesin dünyayı ayaklarıyla algılaması gerektiğini ifade etti. Hatta ayakkabılar için ayak hapishanesi demeyi tercih ettiğini açıkladı.

“Ayak hapishanesi” diyerek tamamen giymeyi reddediyor! Ayakkabısız hayatı sosyal medyadan anlattı

Sosyal medya kullanıcısı Alice, ayakkabı giymeyi bıraktığını açıkladığında takipçilerini şaşırtmayı başardı. Şu ana kadar sadece olumlu deneyimler yaşadığını belirten Alice, ayak hapishanesi olarak isimlendirdiği ayakkabılar olmadan dünyanın daha güzel bir yer olduğunu ifade etti.

“DAHA UYANIK VE CANLI HİSSEDİYORUM”

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Evinin dışındaki her yerde de yalınayak dolaşmayı tercih ettiğini söyleyen Alice, “Ayakkabıları giymeseydij dünyayı daha çok ayaklarımızdan deneyimlerdik. Ayakkabı giymek, göz bağı veya gürültü önleyici kulaklık takmak gibidir.” dedi.

Sokakta, alışveriş yaparken, toplu taşıma araçlarında yalınayak gezdiğini anlatan Alice, bu durumun şiddetli ayak ağrılarının geçmesine yardımcı olduğunu belirtti. Tam gün çıplak ayakla dolaştığından beri “daha uyanık ve canlı” hissettiğini söyledi.

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“İNSANLAR TUHAF BAKIYOR”

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Diğer insanların kendisine tuhaf bir şekilde baktığını vurguluyan Alice, yalınayakla gezmesinin herhangi bir olumsuz tecrübe yaratmadığını ifade etti. Alice, “Henüz keskin bir şeye adım atmadım. Bir gün kaçınılmaz olarak cama basacağımı ya da ayağıma bir şeylerin batacağını biliyorum. Ancka bu durumun ayak hapishanelerinin nedne olduğu şiddetli ayak ağrısı kadar kötü değil” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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