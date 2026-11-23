YENİ Parti lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, COP31 iklim zirvesinden ortak bir karar metni kabul edilemediği yönünde eleştiride bulunmuştu. Özel'in eleştirisine Bakan Kurum'dan yanıt geldi.

"İLK KEZ BİR İKLİM ZİRVESİNDEN MUTABAKAT ÇIKMADI"

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Antalya'daki COP31 iklim zirvesi, ortak bir karar metni kabul edilemeden dağıldı. 2009’dan bu yana ilk kez bir iklim zirvesinden mutabakat çıkmadı.

Tarihi bir fırsat yakaladığımız bu zirvenin sonucu, diplomasi tarihimize ağır bir başarısızlık ve tam bir fiyasko olarak geçti. Dünya basınına da, “Şimdiye kadarki en kötü COP toplantısı” olarak yansıdı.

Türkiye bu zirveye ev sahibi ve dönem başkanı olarak girdi. Dünyanın gözü Antalya'daydı. Hükümetin yetkilileri aylarca, "Türkiye gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında köprü olacak" dediler.

Peki ne oldu? Köprü yapacağız dedikleri ülkemizi, taraf yaptılar. Uzlaştırması gerekenler, masadaki diğer taraflara metin dikte etmeye kalktılar.

Dünyanın önüne koydukları mutabakat taslağında, iklim krizinin en önemli sebeplerinden olan fosil yakıtların adını bile anmadılar.

Sonunda pek çok devlet, metni reddetti. Yani, Antalya Mutabakatı daha doğmadan öldü.

Bu sonucun adı liyakatsizliktir.

Çünkü dünyanın en zor, en çok taraflı müzakeresinin sorumluluğu, uluslararası müzakere tecrübesi olmayan bir ekibe verildi.

Cumhuriyetin yüz yıllık diplomasi birikimini taşıyan Dışişleri Bakanlığımızı ve tecrübeli devlet kadrolarını sürecin dışında bırakarak, her zamanki gibi yine uluslararası bir toplantıyı bir halkla ilişkiler ve göz boyama faaliyetine çevirdiler.

Yine meseleyi şahsileştirdiler, kendi başlarına yapmaya kalktılar ve çuvalladılar.

Adeta Türkiye'de kurmak istedikleri rejimin karakter özeti gibi, muhataplarla üst perdeden konuşarak onları susturmaya çalışıp, sonra özür dilemek zorunda kaldılar.

Bu zirve için milletin kaynaklarından 25 milyar lira harcayıp, Türkiye'yi dünyaya karşı mahcup ettiler, tarihi bir fırsatı heba ettiler.

Biz buna razı değiliz.

Bu ülkenin yetişmiş insanları var. Dünyanın her masasında söz söyleyecek diplomatları var. Bilim insanları, uzmanları, birikimli devlet kadroları var.

Eksik olan Türkiye'nin gücünü doğru yönetecek siyasi anlayıştır.

İşte biz bu anlayışı hâkim kılacağız.

Türkiye'nin itibarını gösterişli toplantılarla aramayacağız. Ülkemizin itibarını, elde ettiğimiz neticelerle yükselteceğiz.

Türkiye, bu iktidarın liyakatsiz, birikimsiz, beceriksiz kadrolarına mahkûm değildir.

Biz, liyakatli kadrolarla, ortak akılla geliştirilecek diplomatik tutumlarla, masada sözü dinlenen, saygı duyulan bir Türkiye için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bunu mutlaka başaracağız."

BAKAN KURUM'DAN ÖZEL'E YANIT: "BİZDEN SİZİN GİBİ PİYON OLMAMIZI BEKLEMEYİN"

Bakan Kurum, Özel'e yanıtında şu ifadeleri kullandı:

”Özgür bey milli menfaatin, duruşun ne olduğunu bilmediğiniz için anlamanızı beklemiyoruz. Anlatmak için de sözümüzü boşa harcamayacağız. Sadece şunu bilin: Türkiye “dayatmalarla” duruşundan taviz verecek bir ülke değildir! Bizden de sizin gibi, birilerinin piyonu olmamızı beklemeyin. Olmadık, olmayacağız”