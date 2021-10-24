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Ayberk Pekcan sırt ağrısı şikâyetiyle hastaneye gitti, kötü haberi aldı

24.10.2021 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diriliş Ertuğrul'da Artuk karakterine can veren Ayberk Pekcan sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu sırt ağrısı şikâyetiyle hastaneye gitti aldığı haberle şoke oldu.

Ayberk Pekcan sırt ağrısı şikâyetiyle hastaneye gitti, kötü haberi aldı

Oyuncu Ayberk Pekcan, sırt ağrısı şikâyetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrendi. Tümörün karaciğer ve böbrek üstü bezlerine sıçradığını söyleyen oyuncu, kemoterapiye başladığını duyurdu.

Ayberk Pekcan açıklamasında şunları söyledi: “Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben Akciğer Kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla...”

ODODO

AYBERK PEKCAN KİMDİR?

22 Mayıs 1970 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Ayberk Pekcan, çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin'de geçirdi. İlk ve orta öğrenimini Adana'da, Liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirdi. Daha sonra İstanbul'da oyunculuk kariyerine başladı.

Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı adlı televizyon dizilerinde ana rollerde oynadı. 2010 yılında başrolünde oynadığı Saç adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası Film festivallerinde ödüller aldı. 2012 yılında gösterime giren Aşk ve Devrim adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

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