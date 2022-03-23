Aybike Esin Tumluer kimdir, aslen nereli? Cinsiyet değiştirmişti! Oyuncu Aybike Esin Tumluer kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

"Aybike Esin Tumluer kimdir?" sorusu merak ediliyor. Aybike Esin TumlueR, cinsiyet değiştirmesiyle beraber magazin gündeminde sıkça yer almıştı. Ünlü oyuncunun son hali ise görenleri şaşırttı. Peki Aybike Esin Tumluer kimdir?

AYBİKE ESİN TUMLUER KİMDİR?

Aybike Esin Tumluer, 1988 senesinde dünyaya gelmiştir. Haliç Üniversitesi Konservatuar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra İnternational School of Comic Acting'de drama ve tiyatro oyunculuğu eğitimi almıştır.

2017 senesinde vizyona girmiş olan ‘Şansımı Seveyim' adlı Sinema filminin yanı sıra ‘Her Şey Yolunda Merkez' ve ‘İlişki Durumu Karışık' isimli dizlerin kadrosunda yer almıştır. ‘Sesli Güldüm' komedi programında ise, ‘Kocasız Okşan' karakterine hayat vermiştir.

AYBİKE ESİN TUMLUER CİNSİYET Mİ DEĞİŞTİRDİ?

Televizyon ve tiyatroda gösterdiği başarıyı ekranlarda ve sinemada da gösteren Aybike Esin Tumluer'in son halini görenler oyuncuyu tanıyamadı. Geçtiğimiz dönemlerde TV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından çok beğenilen 'İlişki Durumu Karışık' dizisinde bakıcı Gülendam karakterine hayat vermiş olan oyuncu Aybike Esin Tumluer'in ameliyat olarak cinsiyet değiştirdiği ve erkek olduğu anlaşıldı.

2017 senesinde ameliyat olarak erkek kimliğine geçmeye karar veren Aybike Esin Tumluer'in cinsiyet değiştirdikten sonraki son hali sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Ameliyat olmaya karar verdiği dönemlerde cinsiyet değiştirme kararıyla çok fazla konuşulan Tumluer'in ameliyattan sonra ismini de Atlas Karan olarak değiştirdiği öğrenilmişti.

