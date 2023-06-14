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Aybüke Pusat dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı! Süper minisiyle çömelerek poz verdi

14.06.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medcezir, O Hayat Benim, Şahin Tepesi, Her Yerde Sen, Sıfırıncı Gün gibi birçok yapımda rol alan Aybüke Pusat sosyal medyadaki iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çekiyor. Dün akşam bir ödül gecesine katılan ünlü isim bu defa dekolteli pozlaryla çok konuşuldu. Aybüke Pusat süper minisiyle çömelerek poz verdi.

Aybüke Pusat dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı! Süper minisiyle çömelerek poz verdi

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Aybüke Pusat dün akşam katıldığı bir davette tüm dikkatleri üzerine çekti. Pembe bir ceket ve pembe süper mini etek giyen Aybüke Pusat ceketinin içerisine sadece sütyen giydi.

İddialı tarzıyla çok beğenilen Pusat süper minisiyle çömelerek poz vermeyi de ihmal etmedi. Ünlü oyuncu dekolteli pozlarını sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.

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Aybüke Pusat'ın dekolteli pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncuya; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Dünyanın en güzel kızı' gibi yorumlar yapıldı.

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22 Mayıs 1995 Ankara doğumlu Aybüke Pusat, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Bale bölümünde üniversite eğitimini tamamladı. Pusat, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nde 2. üniversitesini okudu.

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Konservatuarda okurken bale dersinde kalçasından yaralanan Aybüke Pusat, ameliyat olarak dans ve baleyi bırakmak zorunda kaldı.

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Ardından 2014 Miss Turkey yarışmasına katılarak üçüncü seçildi. O yıllarda Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katılarak 7 bin 500 TL kazanan Aybüke Pusat, Avrupa ülkelerine seyahat etti.

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Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2014 yılında ekrana gelen Medcezir dizisiyle başladı.

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Aybüke Pusat sosyal medya Oyuncu

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