MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aybüke Pusat sezonu açtı! Bikinili paylaşım

Aybüke Pusat sezonu açtı! Bikinili paylaşım

18.05.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soluğu Tunus'ta alan Aybüke Pusat, plaja indi. Ünlü oyuncu, güneşlenirken verdiği pozları Instagram'dan paylaştı

Aybüke Pusat sezonu açtı! Bikinili paylaşım

"Her Yerde Sen", "Söz", "Şahin Tepesi", "50 Metrekare" gibi birçok projede rol alan Aybüke Pusat, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tatil sezonunu Tunus'ta açan Pusat, denizin ve sıcak havanın tadını çıkardı.

3442099_903952ba128d04c9fd53cdb7156b44d8_640x640

Aybüke Pusat, tatilinden fotoğrafları da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.
3442099_249df5bfac90a63ae9d532ac38fd719e_640x640

Mavi desenli bikinisi ve şapkasıyla objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, bu kareleri takipçileriyle paylaştı. Pusat'ın kalp ve nazar boncuğu emojileri eklediği gönderisi 145 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

3442099_bf42aa2401347d46924b71552e6a89fc_640x640

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eleme sonrası gözyaşları sel oldu! Yanına koşarak hüngür hüngür ağladıEleme sonrası gözyaşları sel oldu! Yanına koşarak hüngür hüngür ağladı
Market tarzı olay! "Pantolonu elinde kalmış"Market tarzı olay! "Pantolonu elinde kalmış"
Oğullarının sevgilisi olay oldu! "Annesinin aynısı"Oğullarının sevgilisi olay oldu! "Annesinin aynısı"
Anahtar Kelimeler:
Aybüke Pusat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü spikerden acı haber geldi

Ünlü spikerden acı haber geldi

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

Türkiye'den 10 maddelik manifesto! İsveç ve Finlandiya...

Türkiye'den 10 maddelik manifesto! İsveç ve Finlandiya...

İkiye ayrıldı, astsubay hayatını kaybetti

İkiye ayrıldı, astsubay hayatını kaybetti

Erşan Kuneri için "Çok kötü" dedi Cem Yılmaz'dan yanıt geldi

Erşan Kuneri için "Çok kötü" dedi Cem Yılmaz'dan yanıt geldi

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

İlginizi Çekebilir

Öldüğünü sandı! Öyle bir şeyi yuttu ki doktorlar bile inanamadı

Öldüğünü sandı! Öyle bir şeyi yuttu ki doktorlar bile inanamadı

Akıllara zarar açıklama: ''Hayaletle seviştim!''

Akıllara zarar açıklama: ''Hayaletle seviştim!''

4000 TL altı fiyat performans oyuncu monitörü önerileri

4000 TL altı fiyat performans oyuncu monitörü önerileri

Ülkede panik hakim! Ölüm sayılarına bir yenisi daha eklendi

Ülkede panik hakim! Ölüm sayılarına bir yenisi daha eklendi

Havaların ısınmasının tek kötü yanı... Bir çaresi var!

Havaların ısınmasının tek kötü yanı... Bir çaresi var!

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.