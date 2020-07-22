Aybüke Pusat’tan bornozlu paylaşım

“Her Yerde Sen” dizisinin yayınladığı sürede Furkan Andıç ve Aybüke Pusat arasındaki aşk dedikoduları hızlı bir şekilde yayılmıştı. İkilinin magazin kulislerinde bir süre ilişki denedikleri ve anlaşamadıkları için yollarını ayırdıkları konuşuldu. Şimdilerle aşk hayatını sakin olan Aybüke Pusat tatilde arkadaşlarıyla eğlenmeyi seçiyor.



“Her Yerde Sen” dizisinin final yapmasından sonra reklam filminde rol alan Aybüke Pusat dizi ve film setlerine bir süre ara verdi. Yaz tatilinde deniz, kum ve güneşin keyfine doyan güzel oyuncu Aybüke Pusat takipçilerine de bu anları gösterdi.



Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda fotoğrafı çeken arkadaşını da etiketleyen Aybüke Pusat’ın neşeli halleri takipçilerinden bol beğeni aldı.



Aybüke Pusat paylaşımı için “O kurnadan bu kurnaya” notunu düştü.



