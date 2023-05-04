Ayça Ayşin Turan'dan yatak pozu! Sütyensiz tarzına beğeni yağdı

Alp Navruz ile ayrılığının ardından adı Murat Boz ve Umut Evirgen ile anılan Ayça Ayşin Turan sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. İddialı ve cesur pozları ile sık sık gündeme gelen Ayça Ayşin Turan'dan bu defa yatak pozu geldi.

30 yaşındaki ünlü isim takım elbise giydi ancak içine hiçbir şey giymeyi tercih etmedi. Ayça Ayşin Turan'ın bir dergi çekimi için verdiği poza beğeni yağdı. Sosyal medyada; 'Dünyanın en güzel kadını', 'Her rengin yakıştığı kadın', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

25 Ekim 1992'de Sinop'ta doğan Ayça Ayşin Turan'ın babası Kastamonulu, annesi ise Sinoplu'dur.

Babasının Tunuslu olduğuna dair iddialar ortaya atılsa da Ayça Ayşin Turan, verdiği bir röportajında, ailecek Karadenizli olduklarını, annesinin kökeninin ise Selanik'e dayandığını söylemişti.

İstanbul Üniversitesi Sinema-Televizyon Bölümü'nde eğitim alan Ayça Ayşin Turan, 'Dinle Sevgili' dizisinde ilk ekran deneyimini yaşadı.

2014'te Karagül dizisinde Ada karakterini canlandıran Ayça Ayşin Turan, 2015'te vizyona giren Sevimli Tehlike filminde Zeliş rolüyle izleyicisiyle buluştu.

Karagül dizisinin ardından 2015-2018 yıllarında Meryem ve Altınsoylar projelerinde oynayan Ayça Ayşin Turan, 2018'de Netflix'te yayınlanan Hakan:Muhafız dizisinde Leyla karakterine hayat verdi.

Projenin bitmesiyle birlikte Zemheri ve Arıza dizilerinde rol aldı.





