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Aycan Yanaç kimdir, aslen nereli ve sevgilisi kim? Survivor Aycan Yanaç kaç yaşında?

14.01.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'ın yeni sezonunda yarışacak olan isimlerden olan Aycan Yanaç, Survivor All Star'ın ünlüler takımında yer alacak. Almanya Nürnberg'de dünyaya geldiği bilinen Aycan Yanaç'ın yaşı, sevgilisi olup olmadığı ve hayatı merak ediliyor. Peki Aycan Yanaç kimdir, aslen nereli ve sevgilisi kim? Survivor Aycan Yanaç kaç yaşında? İşte hayatı ve merak edilenler...

Aycan Yanaç kimdir, aslen nereli ve sevgilisi kim? Survivor Aycan Yanaç kaç yaşında?

Survivor 2022 'de yarışacak isimlerden biri Aycan Yaanç oldu. Yanaç, Survivor 2020’de başarılı performansı ve sempatik tavırları ile ilgi toplamıştı. Peki, Survivor Aycan Yanaç kimdir, nereli, kaç yaşında? Aycan Yanaç biyografi ve kariyer bilgileri

SURVİVOR AYCAN YANAÇ KİMDİR?

21 Kasım 1998 tarihinde Almanya Nünberg'de dünyaya gelen Aycan Yanaç, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir. Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilmiş olan Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır. 2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yarışmış olan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk defa çağrılmıştır.

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Türkiye'de A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen Yanaç, forvet mevkisinde oynamaktadır. Aycan Yanaç, Survivor 2020 sezonuyla adını geniş bir kitleye duyurmayı başarmıştır. Survivor’da uzun süre kalmayı başararak önemli bir başarı elde etmiş olan Aycan, yarışmaya başlamadan önce "Almanya'da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor'da kanıtlamaya geliyorum." sözleriyle iddialı olduğunu göstermiştir.

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Aycan Yanaç yarışmadan elenmeden önce ise "Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum." şeklinde konuşmuştu.

SURVİVOR AYCAN YANAÇ'IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Aycan Yanaç, geçtiğimiz aylarda sevgilisi ile bir pozunu sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Yalnızca omzu gözüken sevgilisinin kim olduğu bilinmemekteydi. Ancak Yanaç'ın sevgilisinin Zeyd Günay olduğu iddia edilmişti.

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Aycan Yanaç TV8 survivor
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