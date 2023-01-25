Aydemir Akbaş kanser mi oldu, ne kanseri? Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında? İşte kansere yakalanan ünlü oyuncunun sağlık durumu...

Aydemir Akbaş sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Aydemir Akbaş, yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğunun ortaya çıktığını duyurdu. Ünlü oyuncunun paylaşımı sevenlerini üzdü. Kansere yakalanan ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, "İlk benden duyun istedim" ifadesine yer vererek sevenlerine ve yakınlarına sevgilerini iletti.

AYDEMİR AKBAŞ KANSER Mİ OLDU?

Aydemir Akbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kansere yakalandığını duyurdu.

AYDEMİR AKBAŞ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Aydemir Akbaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şuan Kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler. "

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Aydemir Akbaş 25 Şubat 1936 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Aydemir Akbaş, Arnavut asıllıdır.

Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin oğlu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Aydemir Akbaş, Galatasaray Lisesinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yapmıştır.

Aydemir Akbaş, gazeteciliği bıraktıktan sonra tiyatro oyunculuğuna başlayarak Gülriz Sururi, Ayfer Feray, Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü tiyatro isimleriyle beraber çalışmıştır.

Çok sayıda filmde oynamıştır ve Türkiye'nin yaşayan en eski spor yazarlarından biridir. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı ve Galatasaray Spor Kulübü kongre üyesidir.

