Aydemir Akbaş'tan çok konuşulacak açıklama!

Sağlığıyla ilgili korkulacak bir durumun olmadığını belirten Aydemir Akbaş "Temiz çıktık, üç ayda bir kontrolüm oluyor. Orada kan değerlerimde eksiklik gördü doktor. Bu kez bir kolonoskopi ve mide istediler. Patolojiyi beklemeden doktor, 'Aydemir senin her tarafın benden sağlam' dedi. Benim daha yapmam, bitirmem gereken işler var. Galatasaray'ı hırsızlardan, mikroplardan, iki yüzlülerden temizlemem lazım. Daha işim çok" şeklinde konuştu.

Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre Akbaş, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'a "Sinema onlardan soruluyormuş" diyerek gönderme yapan Kadir İnanır'ın ayıp ettiğini dile getirdi.

Akbaş, şunları söyledi:

— Bir tarihte bizim için de bu lafı söylemişlerdi. Çünkü sinema batmıştı. Ben, Ali Poyrazoğlu, Mete İnselel, Bülent Kayabaş adeta silah zoruyla getirildik. Az buçuk, sinemayı kurtardık kapılar kırılıyordu. O dönemde bazı starların filmleri gecede 26 kişiye oynuyordu. Adana'ya gittiğimde 'Ekmek paramız geldi' diye karşılıyorlardı. Her şey arak, şimdi bana bu sene üç senaryo geldi, aynısı geçen sene geldi, bu sene iki firma tarafından çekildi. Diziler de arak, hepsi araklama. Ben hala senaryo yazıyorum. Dizi yazılır mı ya? İki saat bölüm, ya sen aydan mı geldin, Mars'tan mı geldin? Şimdi bir de Kore filmleri var, oradan da başladılar kopyaya.