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Aydın'ın konuştuğu olay! Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

08.03.2021 16:02 | Son Güncelleme:
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Aydın'ın konuştuğu olay! Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Aydın'da, 'Kazı Kazan Para Yağmuru' adlı şans oyununda, 2 milyon liralık büyük ikramiye, isminin açıklanmasını istemeyen bir gence çıktı. 2 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği 'Kazı Kazan Para Yağmuru' kartını satan bayinin çalışanı Zafer Arıkan, “'2 milyon lira ikramiye kazandım' dediğinde önce 2 bin TL olarak anladığım için 'Biz bile öderiz bu parayı' dedim. Ama sonradan şans kartına baktığımda en büyük ikramiye olan 2 milyon lira çıktığını görünce, şaşkınlığım daha da arttı” dedi.

Germencik'in Ortaklar Mahallesi'ndeki şans oyunları bayisine 4 Mart'ta giden 25 yaşlarındaki ismi açıklanmayan genç, 30 TL karşılığında 'Kazı Kazan Para Yağmuru' adlı şans kartı satın aldı. Kartı kazıyan genç, büyük ikramiyenin isabet ettiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Hemen ardından da ikramiye isabet eden şans kartını, bayideki çalışana gösterdi. Bayi çalışanı da şans kartını kontrol ettikten sonra talihli genci, 'büyük ikramiyeyi' kazandığını belirtip, kutladı.

‘İLK KEZ BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞIYORUM’

2 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği 'Kazı Kazan Para Yağmuru' kartını satan bayinin çalışanı Zafer Arıkan, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirtip, şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi. Arıkan, "Tanımadığımız bir genç arkadaş geldi. Kazı kazan satın aldı benden ve hemen yanımda kazıdı. Ardından '2 milyon lira ikramiye kazandım' dedi. Şaşırdım. İçimden 'Nasıl olur' diyerek, kartı alıp baktım. '2 milyon lira ikramiye kazandım' dediğinde önce 2 bin TL olarak anladığım için 'Biz bile öderiz bu parayı' dedim. Ama sonradan şans kartına baktığımda en büyük ikramiye olan 2 milyon lira çıktığını görünce, şaşkınlığım daha da arttı. Biz de gerekli işlemlerini yapıp, talihliyi bankaya yönlendirdik. Kendisini tanımıyorum ama bana Germencik'in Alangüllü Mahallesi'nden olduğunu söyledi. Bir daha da kendisiyle görüşmedik" dedi.

'TÜRKİYE'DE 3'ÜNCÜ, EGE BÖLGESİ'NDE İLK BÜYÜK İKRAMİYE'

Şans oyunları bayi ortaklarından Kadir Elgünlü ise "Büyük ikramiye isabet edilen şans kartının satıldığı gün, saat 17.30 sıralarında, bayi çalışanlarımızdan Zafer Arıkan'ın çığlığını duydum, hemen ardından da bize seslendi. Biz de heyecanlandık. Ne olduğunu anlamaya çalıştık. Bir müşterimize büyük ikramiye çıktığını öğrendim. Biz de çok sevindik. Bir anda kimse ne yapacağını bilemedi, heyecanlandık, sevinç çığlıkları attık. Bizim de ilk defa böyle bir şey başımıza geliyor. Türkiye genelinde, bugüne kadar 2 kere büyük ikramiye çıkmış bu 3'üncüsü diye duyduk. Ancak bizim bayimizde ve Ege Bölgesi'nde bir ilk. Çok sevindik mutlu olduk. Müşterimizi bundan sonra ne yapacağı konusunda bilgilendirdik. Gerekli işlemlerini yaptık ve talihliyi ikramiyesini almak üzere Aydın'a bankaya gönderdik. Kendisini tanımıyoruz, kendisi de isim vermek istemedi. Biz, kaşemizi vurduk, kuponunu aldı ve gitti. Tekrar bizim yanımıza gelir diye bekliyoruz. Gelmez ise kendisine hayırlı, uğurlu olsun. Geçen hafta da 10 bin TL ikramiye çıkan şans kartını satmıştık. Kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

kazı kazan

'ARTIK DAHA ÇOK KAZANIYORUZ'

Şans oyunları bayii müşterilerinden Azad Çelik ise yeni dönem şans oyunlarının artık daha çok kazandırdığını belirtip, "Yıllardan beri şans oyunu oynarım ancak önceden ufak rakamlar veriyordu ve şansımız çok az oluyordu. 5 lira, 10 lira çıkıyordu. Ama yeni oyunlar ile 100, 200 ve 500 TL olarak sürekli kazanıyorum. Çok güzel bir kazanç oluyor. Benden başka kazanalar da oldu. Keşke 2 milyon bana çıksaydı ama olmadı yapacak bir şey yok" diye konuştu.

(DHA)

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