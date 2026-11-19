Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.T. ve H.B.’nin karayoluyla kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen narkotik polisleri, şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe aldı.

"Yedek lastiğin altına zulalamışlar"

Bir süre devam eden takibin ardından İ.T.’nin kullandığı otomobilin önü kesilerek araç durduruldu. Sürücü İ.T. ile araçta yolcu olarak bulunan H.B. gözaltına alındı.

Araçta narkotik dedektör köpeği Barbara ile arama yapıldı. Barbara’nın bagaj bölümüne tepki vermesi üzerine ekipler aramalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Yapılan aramada yedek lastiğin altına gizlenmiş 3 paket halinde toplam 3 kilo 740 gram skunk ele geçirildi.

"Uyuşturucudan haberimiz yok" dediler

Emniyete götürülen şüphelilerin suçlamaları reddederek, "Uyuşturucu maddeden kesinlikle haberimiz yok" dedikleri öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T. ve H.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.