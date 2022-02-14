'Aygün Aydın Hakan Sabancı'nın yanında Rus model görünce mekanı bastı' iddiası

Hakan Sabancı ifşasıyla tanınan oyuncu Aygün Aydın yaptığı hareketle yine gündeme geldi. Daha önce Sabancı'nın hakkında 3 günlük hapis cezası aldırdığı Aydın para bulamazsa escortluk yapmak zorunda kalacağını açıklamasıyla şoke etmişti. Sabancı'nın peşini bırakmayan Aygün Aydın son olarak ünlü iş insanının doğum gününü görünce bakın ne yaptı.

HAKAN SABANCI RUS MODELLE SEVGİLİ Mİ?

Hakan Sabancı'nın Rus sevgilisi olduğu iddia edilen modelle ve dostlarıyla kutladığı doğum günü videoları sosyal medyada yayılınca Aygün Aydın durmadı. 29. yaş gününü kutlayan Hakan Sabancı, ünlü bir modelle fotoğraf paylaşınca bu fotoğrafı gören Aydın mekanın kapısına gitti.

Aygün Aydın mekanın kapısından videolar paylaşıp "Sen daha çok ağlarsın" dedi.

