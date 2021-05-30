'Ayılar köylere inmesin’ diye ormana ‘sakatat’ bırakıyorlar

Doğu Karadeniz'de yapılan envanter çalışmalarında önceki yıllara göre sayılarının arttığı belirlenen ayılar, indikleri yerleşim yerlerinde vatandaşlara korkulu anlar yaşatıyor. Trabzon’un Tonya ilçesinde aç kalan ayılar indikleri yerleşim yerlerinde yayla evleri, arı kovanları ile büyük ve küçükbaş hayvanlara zarar vermeye başladı. Tedirginlikleri artan yöre sakinleri ayıların köylere inmemesi için ormanlık alanlara kesilmiş kasaplık hayvanların ciğer, işkembe gibi iç organlarıyla baş ve ayaklarından oluşan sakatat koymaya başladı. Bu süreçte ayılar, yerleşim alanlarında görülmemeye başladı.

"SON AYLARDA AYILARIN EVLERE SALDIRDIKLARINI DUYMADIK"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili, Erikbeli Yaylası sakinlerinden Atilla Ataman, kış uykusundan uyanan ayıların bu yıl yayla evlerine çok zarar verdiğini belirterek, “Yemek bulabilmek adına sadece kapı, pencere değil evin içerisinde bulunan başta beyaz eşyalar olmak üzere birçok eşyaya zarar veriyorlar. İşin çözüm noktasının hayvanların aç kalmaması olduğunu gördüm. Kasaplık yapan bir arkadaşımızdan rica ettik, sakatatları bize getirdi. Ormanda uygun alanlara bu etleri dağıtmaya başladık. 10 günde bir bu işlemi tekrarlıyoruz. Her geldiğimizde bıraktığımız etler bitmiş oluyor. Demek ki ayılar ve yaban hayvanları bunları tüketiyor. Son aylarda da yöre insanından ayıların evlere saldırdıklarını duymadık. Demek ki yaptığımız besleme işe yarıyor” diye konuştu.