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“Zaman yolcusuyum” dedi! Dünya Kupası’nın kazananını açıkladı... Yetmedi bir de fotoğraf paylaştı

12.12.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası maçlarında yarı final mücadelelerine gelindi. Tüm dünyanın takip ettiği organizasyonun finaline geri sayım başlamışken zaman yolcusu olduğunu iddia eden zaman yolcusu Fas’ın kupanın sahibi olacağını söyledi. Sosyal medya kullanıcısı Fas taraftarının kutlamalarını gösteren bir fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.

“Zaman yolcusuyum” dedi! Dünya Kupası’nın kazananını açıkladı... Yetmedi bir de fotoğraf paylaştı

Katar’daki Dünya Kupası maratonunda sona yaklaşıldı. Mücadeledeki Arjantin-Hırvatistan ve Fransa-Fas yarı final maçlarının sonrasında finalist takımlar merak konusu oldu.Yarı final aşamasına ulaşan ilk Afrika ülkesi olmayı başaran Fas, çeyrek finalde favori gösterilen Portekiz’i elemeyi başarmıştı. Dünya Kupası’nın kazanacak ülkeye dair tahminler gündemdeki yerini alırken bir TikTok kullanıcısı Fas’ın kupanın sahibi olacağını iddia ettiği paylaşımı gündem yarattı.

“FAS KAZANACAK”

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TikTok’ta ‘fifatime_traveller’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi zaman yolcusu olduğunu iddia ederek Dünya Kupası’nın sahibinin Fas olacağını belirtti. Zaman yolcusu yaptığı paylaşıma ise, “Ben bir zaman yolcusuyum ve Fransa’yı yener. Fas kazanacak” notunu ekledi.

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Paylaşımında sevinen Fas taraftarlarına ve gözyaşları içindeki Fransız tarafalarının görüntülerine yer veren zaman yolcusu sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı paylaşımı ciddiye almadığını belirtirken diğer bir kısmı ise finali büyük bir heyecanla beklediklerini söyledi.

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