MAGAZİN

Aylin Kontente'den doğum sonrası duygusal paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.12.2018 11:31 | Son Güncelleme

Oyuncu Aylin Kontente geçtiğimiz günlerde ikinci bebekleri Leo'yu kucağına almıştı. Kontente doğum sonrası eşi Alper Kul'a ithafen duygusal bir paylaşımda bulundu

Aylin Kontente'den doğum sonrası duygusal paylaşım

Leo isimli ikinci oğlunu geçtiğimiz günlerde dünyaya getiren ünlü oyuncu Aylin Kontente sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

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Kontente paylaşımına: Alper, Sen her zaman en zor zamanlarımda en kolay zamanlarımda da beni çok güzel sevdin...

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Seninle öğrendiğim en önemli şey, aşkın heyecanlı evresinden sonra; aslolan aşka, köklü sevgiye emek emek nasıl dönüştüğü dönüşebildiği ve büyüdüğü...

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Biriyle biz olmak büyümek çoğalmak şu hayatın en büyük mucizelerinden... Bu düşe kalka süreçte sizi ayakta tutan değerler saygı, sadakat, güven, kabul etmek ve sevmek... Seviyorsanız vazgeçmeyin emek vermekten... Aşk emekle asloluyor.. notunu düştü.

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aylin kontente alper kul

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