Aynalardan fırına kadar her yerde işe yarıyor! Tıraş köpüğünün temizlikte kullanımı

Halılarınıza dökülen çay, kahve ve yemeklerin yarattığı inatçı lekelerden kurtulmak için tıraş köpüğü kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey lekenin üzerini ıslatmak ve sonrasında tıraş köpüğü püskürtmek. Bu işlem sırasında dikkat etmeniz gereken en önemli şey, köpüğün lekeli kısma iyice nüfuz etmesini sağlamak. Bu sayede işiniz çok kolaylaşacak. Duruma göre köpüğü halı üzerinde bir gece bekletip ertesi gün temizlemeye başlayabilirsiniz.