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Aynalardan fırına kadar her yerde işe yarıyor! Tıraş köpüğünün temizlikte kullanımı

11.11.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tıraş köpüğü, tıraş sırasında sakallardaki nemi korur, sakalları yumuşatır ve daha kolay kesilmesini sağlar. Bu yüzden de erkekler için vazgeçilmez bir ürün. Ayrıca deride oluşabilecek kızarıkları ve tahriş riskini de en aza indirir. Bu kadar faydalı bir ürün başka şeyler için de kullanılıyor elbette! Gelin, tıraş köpüğünün kullanım alanlarına birlikte göz atalım.

Aynalardan fırına kadar her yerde işe yarıyor! Tıraş köpüğünün temizlikte kullanımı

Tıraş köpüğünün binbir faydasından temizlik yaparken de yararlanabileceğinizi biliyor muydunuz? Genel temizlikten mobilyalara hatta mutfak aksesuarlarına kadar birçok alanı temizlerken tıraş köpüğünden yararlanabilirsiniz. Hazırsanız, tıraş köpüğünün nerelerde kullanılabileceğine bakalım.

İNATÇI LEKELER İÇİN YENİ KURTARICINIZ

  • Halılarınıza dökülen çay, kahve ve yemeklerin yarattığı inatçı lekelerden kurtulmak için tıraş köpüğü kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey lekenin üzerini ıslatmak ve sonrasında tıraş köpüğü püskürtmek. Bu işlem sırasında dikkat etmeniz gereken en önemli şey, köpüğün lekeli kısma iyice nüfuz etmesini sağlamak. Bu sayede işiniz çok kolaylaşacak. Duruma göre köpüğü halı üzerinde bir gece bekletip ertesi gün temizlemeye başlayabilirsiniz.

  • Kıyafetlerinize dökülen yiyecek içecek lekelerinden kurtulmak için de tıraş köpüğü kullanmak etkili bir çözüm olabilir. Leke üzerine dökeceğiniz tıraş köpüğünü bir süre bekletip sonrasında normal kullanımda yıkadığınız şekilde yıkayarak giysilerinizdeki inatçı lekelerden kurtulabilirsiniz.

  • Aynalarınızda bulunan lekeler için de tıraş köpüğü kurtarıcı olabilir. Aynanıza tıraş köpüğü sıkarak nemli bir bez yardımı ile köpüğü dağıtarak işlemi uygulamanız ve sonrasında kuru bir bezle silmeniz yeterli olur. Pırıl pırıl lekesiz aynalara kavuşmak için bu önerimizi dikkate alabilirsiniz.
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TEMİZLİKTE YENİ YARDIMCINIZ TIRAŞ KÖPÜĞÜ

  • Fırın temizliği için vazgeçemeyeceğiniz temizlik ürünleri arasına tıraş köpüğünü de ekleyebilirsiniz. Fırının içindeki lekeler ve özellikle çok yağlı bölümler için kullanıldığında oldukça iyi sonuç verdiğini göreceksiniz. Bu bölümlere sıkarak isterseniz bir tel yardımı ile kolaylıkla temizleyebilir ya da yağlı alanlara püskürtüp bir süre beklettikten sonra temizliğinizi tamamlayabilirsiniz.

  • Beyaz mobilyalarınız için tıraş köpüğü mucizesini denemeye ne dersiniz? Yapmanız gereken tek şey tıraş köpüğünü penye bir beze sıkarak mobilyanızı ovalamak. Bu yöntem beyaz mobilyalarınızı parlatarak ilk günkü görünümüne kavuşturur.
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