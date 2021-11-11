Aynalardan fırına kadar her yerde işe yarıyor! Tıraş köpüğünün temizlikte kullanımı

Tıraş köpüğünün binbir faydasından temizlik yaparken de yararlanabileceğinizi biliyor muydunuz? Genel temizlikten mobilyalara hatta mutfak aksesuarlarına kadar birçok alanı temizlerken tıraş köpüğünden yararlanabilirsiniz. Hazırsanız, tıraş köpüğünün nerelerde kullanılabileceğine bakalım.
Halılarınıza dökülen çay, kahve ve yemeklerin yarattığı inatçı lekelerden kurtulmak için tıraş köpüğü kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey lekenin üzerini ıslatmak ve sonrasında tıraş köpüğü püskürtmek. Bu işlem sırasında dikkat etmeniz gereken en önemli şey, köpüğün lekeli kısma iyice nüfuz etmesini sağlamak. Bu sayede işiniz çok kolaylaşacak. Duruma göre köpüğü halı üzerinde bir gece bekletip ertesi gün temizlemeye başlayabilirsiniz.
Kıyafetlerinize dökülen yiyecek içecek lekelerinden kurtulmak için de tıraş köpüğü kullanmak etkili bir çözüm olabilir. Leke üzerine dökeceğiniz tıraş köpüğünü bir süre bekletip sonrasında normal kullanımda yıkadığınız şekilde yıkayarak giysilerinizdeki inatçı lekelerden kurtulabilirsiniz.
Fırın temizliği için vazgeçemeyeceğiniz temizlik ürünleri arasına tıraş köpüğünü de ekleyebilirsiniz. Fırının içindeki lekeler ve özellikle çok yağlı bölümler için kullanıldığında oldukça iyi sonuç verdiğini göreceksiniz. Bu bölümlere sıkarak isterseniz bir tel yardımı ile kolaylıkla temizleyebilir ya da yağlı alanlara püskürtüp bir süre beklettikten sonra temizliğinizi tamamlayabilirsiniz.
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