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Yapış yapış olan yağ şişelerinden kurtulmanın kolay çözümleri var! Yağ şişeleri nasıl temizlenir?

08.11.2021 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yağ şişeleri temizliği hepimizin korkulu rüyası. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım, o yağ mutlaka dışa taşar ve dokunduğumuzda yapış yapış bir his bırakır. Peçete ve suyla temizlesek bile işler daha kötüye gider. Neyse ki bu sorundan kurtulmanın çok basit tüyoları var. Nasıl mı? İşte yağ şişelerini temizlemekle ilgili detaylar...

Yapış yapış olan yağ şişelerinden kurtulmanın kolay çözümleri var! Yağ şişeleri nasıl temizlenir?

Yağ şişelerine yağ koyarken veya aktarırken dışa taşma sorunu hemen hemen hepimizin başına gelmiştir. Temizliği çok zor gibi gelen bu durum epey can sıkıcı olabiliyor. Neyse ki temizliği sandığımız kadar zor değil! Hayat kurtaran tüyolarla ve evdeki ürünlerle bunu çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz. İşte "Yağ şişeleri nasıl temizlenir?" sorusunun cevabı...

TÜRK KAHVESİ TELVESİ OLMAZSA OLMAZ!

  • Türk kahvesini içtikten sonra dibinde kalan telvesini atmayın.

  • 1-2 su bardağı suya kahvenizin telvesini ekleyin.

  • Bu karışımı yağlı şişenizin içine dökün.

  • Şişenin ağzını elinizle kapatarak çalkalamaya başlayın.

  • Kahve telvelerinin pütürü yağı arındıracak.

  • Daha sonra şişenizi kurumaya bırakın ve yağ lekelerinden kurtulduğunu kendi gözlerinizle görün.

DETERJAN VE PİRİNÇ İKİLİSİNİ MUTLAKA DENEYİN

  • Yarım çay bardağı pirinci yağlı şişenizin içine koyun.

  • Göz kararıyla bir miktar bulaşık deterjanı ekleyin ve 1-2 tatlı kaşığı tuz ekleyin.

  • Şişenizin yarısı dolana kadar sıcak su ekleyin ve çalkalamaya başlayın.

  • 5 dakika boyunca çalkalayın.

  • Çalkaladıktan sonra suyun ılımasını bekleyin ve yıkayın.

  • Bu sayede yağlardan kurtulmuş olacaksınız.

HER TEMİZLİKTE OLMAZSA OLMAZ: SİRKE

  • 1 su bardağı sıcak suya 1 çay bardağı sirke ekleyin.

  • Daha sonra bu karışımı yağlı şişenin içine aktarın.

  • Birkaç dakika çalkalayın ve yıkayın.

  • Şişenizdeki lekeler çıkmazsa karışım soğuyana kadar şişenizde bekletin.

  • Soğuduktan sonra yıkayın ve lekeleriniz çıkmış olacaktır.

BU İKİLİYİ ÇOK İYİ TANIYORSUNUZ: SU VE LİMON

  • 1 limonun suyunu sıkın.

  • 1.5 su bardağı ile sıktığınız limon suyunu karıştırın.

  • Karışımı şişeye aktarın ve soğuyuncaya kadar bekletin.

  • Soğuduktan sonra şişeyi biraz boşaltıp çalkalayın.

  • Son olarak şişenizi yıkayın ve yağlara elveda deyin.

KARBONATSIZ ASLA!

  • 2 su bardağı suya 1 yemek kaşığı karbonat ekleyin.

  • Karışımı yağlı şişenize ekleyin.

  • Şişenin ağzını kapatıp çalkalayın.

  • Son aşamada şişenizi yıkayın ve kurulayın.

SODALI TEMİZLİK

  • Bir kapta bir miktar suyu ve sodanızı karıştırın.

  • Ardından bu sodalı suyu yağlı şişenin içerisine ekleyin.

  • Şişenin ağzını sıkıca kapatın ve iyice çalkalayın.

  • Daha sonra şişeyi güzelce yıkayın ve lekesiz bir görüntü elde edin.
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