Yapış yapış olan yağ şişelerinden kurtulmanın kolay çözümleri var! Yağ şişeleri nasıl temizlenir?

Yağ şişelerine yağ koyarken veya aktarırken dışa taşma sorunu hemen hemen hepimizin başına gelmiştir. Temizliği çok zor gibi gelen bu durum epey can sıkıcı olabiliyor. Neyse ki temizliği sandığımız kadar zor değil! Hayat kurtaran tüyolarla ve evdeki ürünlerle bunu çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz. İşte "Yağ şişeleri nasıl temizlenir?" sorusunun cevabı...
Türk kahvesini içtikten sonra dibinde kalan telvesini atmayın.
1-2 su bardağı suya kahvenizin telvesini ekleyin.
Bu karışımı yağlı şişenizin içine dökün.
Şişenin ağzını elinizle kapatarak çalkalamaya başlayın.
Kahve telvelerinin pütürü yağı arındıracak.
Yarım çay bardağı pirinci yağlı şişenizin içine koyun.
Göz kararıyla bir miktar bulaşık deterjanı ekleyin ve 1-2 tatlı kaşığı tuz ekleyin.
Şişenizin yarısı dolana kadar sıcak su ekleyin ve çalkalamaya başlayın.
5 dakika boyunca çalkalayın.
Çalkaladıktan sonra suyun ılımasını bekleyin ve yıkayın.
1 su bardağı sıcak suya 1 çay bardağı sirke ekleyin.
Daha sonra bu karışımı yağlı şişenin içine aktarın.
Birkaç dakika çalkalayın ve yıkayın.
Şişenizdeki lekeler çıkmazsa karışım soğuyana kadar şişenizde bekletin.
1 limonun suyunu sıkın.
1.5 su bardağı ile sıktığınız limon suyunu karıştırın.
Karışımı şişeye aktarın ve soğuyuncaya kadar bekletin.
Soğuduktan sonra şişeyi biraz boşaltıp çalkalayın.
2 su bardağı suya 1 yemek kaşığı karbonat ekleyin.
Karışımı yağlı şişenize ekleyin.
Şişenin ağzını kapatıp çalkalayın.
Bir kapta bir miktar suyu ve sodanızı karıştırın.
Ardından bu sodalı suyu yağlı şişenin içerisine ekleyin.
Şişenin ağzını sıkıca kapatın ve iyice çalkalayın.
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