Aynı adamla nişanlanan tek yumurta ikizleri doğum günlerini kutladı! Sosyal medyada gündem yarattılar

'Dünyanın en tek yumurta ikizleri' olarak adlandırılan Anna ve Lucy Decinque, doğum günlerini kutlamak için sosyal medyadan nişanlıları Ben Byrne ile bir karelerini paylaştı. Aynı anda çocuk sahibi olmak için çalışmalara başladıklarını dile getiren ikiz kardeşlerin paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

HER ŞEYLERİ AYNI

36 yaşındaki tek yumurta ikizleri kardeşler doğum günü paylaşımlarında aynı kıyafeti tercih etti. Ayna karşısında çekildikleri fotoğrafta el ele tutuşan kardeşler gönderilerine, “Doğum günümüz kutlu olsun” notunu ekledi.

Sosyal medyada 112 bin takipçisi bulunan ikiz kardeşler, 11 yıldır Ben Bryne ile nişanlı. Hayatlarındaki her şeyi beraber ve aynı anda yaptıklarını söyleyen ikiz kardeşler, sosyal medya takipçilerinin ilgisini çekti. Sosyal medya kullanıcıları kardeşlerin doğum gününü kutlamak için yorum bölümüne adeta akın etti.



