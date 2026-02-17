Mynet Trend

Sultan Oğuz

Aynı görünse de farklı: İklim değişikliği ve iklim krizi

Mevsim dengelerinin hızla değiştiği ve çoğumuzun alışık olmadığı hava olaylarıyla daha sık karşılaştığımız bir dönemden geçiyoruz. Bu noktada günümüzde çoğu zaman birbirinin yerine kullanılan iki ifadeye dikkat çekmek gerekiyor: iklim değişikliği ve iklim krizi. Peki, bu kavramlar ve arasındaki farklar neler gelin daha yakından bakalım.

İklim değişikliği nedir?

İklim değişikliği en genel tanımıyla karşılaştırabilir zaman dilimlerinde iklimde gözlenen değişiklik olarak tanımlanır. BMİDÇS ise bu kavramı sadece doğanın değil doğrudan veya dolaylı olması fark etmeksizin insan faaliyetlerinin de büyük bir rol oynadığı bir değişimi vurgular.

İklim değişikliği neden problem olarak ele alınıyor?

Evet, tarih boyunca iklim her zaman değişti ve şu an kış mevsimi eskisi gibi değil ama o kadar da ani olmamalı. Çünkü günümüzdeki değişim binlerce yıla yayılan ve zaman içerisindeki bir dönüşümden ziyade etkisini her geçen yılda artıran ve gerek biyolojik çeşitlilik gerekse doğal kaynakların kaybını beraberinde getiren bir hızda gerçekleşiyor.

Niçin iklim krizi diyoruz?

Bu ifadelerin birbiri yerine kullanılmasındaki temel sebep hız ve bu hızın getirdiği çevresel tehdit, süreci bir değişiklik olmaktan çıkarıp kriz haline getiriyor. Aslında son 50 yılda artan ani sıcaklıklarla araştırmacıların ısrarla bahsettiği 1,5°C sınırı gibi vurgular da doğanın insan faaliyetlerinin hızına yetişememesini anlatıyor. Bu hızlı değişimin krize zemin hazırlamasıysa söz konusu iki terimin istemsizce iç içe geçmesine sebep oluyor.

