Aynı gün hem baba hem de dede oldu!

Yapımcı Mustafa Uslu ile oyuncu Sinem Öztürk önceki gün anne-baba olma mutluluğunu yaşadı. Oğulları Mustafa ve Kemal’i kucağına alan çift güzel haberi sosyal medyadan duyurdu. Yeni filmi Türk İşi Dondurma filminin galasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uslu konuya ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Aynı gün hem baba hem de dede olduğunu söyleyen Uslu şöyle konuştu: "Aynı gün hem baba hem de dede oldum. Belki de dünyada bir ilk. Baba olduktan 1 saat sonra dede de oldum. Kızıma rica ettim. ‘Kayınpederle iddialaştık, ne olur önce doğurma, ben önce dede olmayayım önce o olsun’ dedim. O da bana ‘bende baba bırak’ dedi. Eşim doğum yaptı bir saat sonra da kızımın doğum haberini aldım. Bizim için güzel bir gündü." (Gecce.com)



