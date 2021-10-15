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Aynur Aydın'dan Tamer Karadağlı yorumu: Siyasi yerlerden vurulmaya çalışılması...

15.10.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tamer Karadağlı-Nihal Yalçın polemiğini yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Aynur Aydın da dahil oldu. Aydın açıklamasında "Siyasi yerlerden vurulmaya çalışılması yanlış" dedi.

Aynur Aydın, geçtiğimiz gün Uluslararası Kristal Elmas Ödülleri’nde görüntülendi.

Altın Portakal'da Nihal Yalçın'a ödül verdiği sıradaki tavırları ve sonrasındaki açıklamaları nedeniyle eleştirilen Tamer Karadağlı'ya ilişkin olarak, "İnşallah ödülü bugün Tamer Karadağlı'dan almam. Ben ödülü aldıktan sonra konuşurum" dedi.

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Tamer Karadağlı'nın Yalçın'ın HDP üzerinden eleştirmesini de çirkin bulan Aynur Aydın açıklamasında "Oraya kadar her şey güzel, tamam ama daha sonradan çok çirkinleşildi. Siyasi yerlerden vurulmaya çalışılması yanlış" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Nihal Yalçın Tamer Karadağlı Aynur Aydın
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