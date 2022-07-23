Aynur Aydın'ın klibindeki ateşli sahneler olay oldu! "Ahlaksızlar kervanına katılmış" yorumuna bomba yanıt

Aynur Aydın & Turaç Berkay birlikteliğinden ortaya çıkan Siyah şarkısına çekilen klip gündem oldu. Sütyen paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Aynur Aydın'ı klibi bir kesim tarafından fazla erotik bulundu.

Bolca dansın ve ateşli sahnelerin olduğu klibe dair sosyal medyada beğeniler kadar eleştiriler de vardı. Aynur Aydın'ın klibinin ardından bir takipçi ise "Ahlaksızlar kervanına katılmış hayırlı olsun" yorumunda bulundu.

Aynur Aydın ise bu yorumu pas geçmedi ve buna "Katıldığım en güzel kervan gurur duyarım" yanıtını verdi.

İSYAN ETMİŞTİ

Aynur Aydın son olarak Bebek'te çiftleşme görütülerine "Sütyen takmamak suç, ulu orta çıplak şekilde güneşlenmek, çiftleşmek serbest!! Midem bulandı. Kadın sanatçılara yasaklar getireceğinize şu iğrenç yaratıklara çözümler bulun!" diyerek isyan etmişti.







