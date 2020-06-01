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Aynur Aydın 'sonunda kalktı' dedi olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 11:42 | Son Güncelleme

Şarkıcı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Aynur Aydın 'sonunda kalktı' dedi ve dalga konusu oldu.

Aynur Aydın 'sonunda kalktı' dedi olay oldu

Koronavirüsle mücadele kapsamında 29 Mayıs Cuma günü saat 24.00 itibarıyla 15 ilde başlayan sokağa çıkma yasağı, 31 Mayıs saat 24.00’te sona erdi. Salgın sebebiyle evinde karantinada olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından farklı paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Şarkıcı, yeni paylaşımıyla dikkat çekmeyi başardı. İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından Aydın, Twitter hesabından "Sonunda kalktı" yazdı. Ünlü şarkıcının bu yazdığı, sosyal medyada çok konuşuldu. Yazdığı farklı yere çekilen Aydın, takipçilerinin diline düştü.

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Öyle ki Aydın'ın bu notu Twitter'da trend oldu. En çok konuşulan konuların arasına giren ve TT olan 'sonunda kalktı' notu 33 bin beğeni aldı.


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