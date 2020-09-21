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Aynur Aydın sütyenin üstüne yelek giydi! Tarzı olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 13:49 | Son Güncelleme

Sütyen açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Aynur Aydın sosyal medyada sütyenin üstüne yelek giydi. Aydın'ın dekolteli pozları olay oldu.

Aynur Aydın sütyenin üstüne yelek giydi! Tarzı olay oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan şarkıcı Aynur Aydın, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son olarak Instagramda yaptığı göğüs dekolteli paylaşımlarını sergileyen Aynur Aydın'a beğeni yağdı.

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Fotoğrafın altına 'İşte öyle böyle oldu' yazan Aynur Aydın'a bazı takipçileri, "Marilyn Monroe görse utanırdı güzelliğinden" dedi.

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34 yaşındaki şarkıcı Aydın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben sütyen bile takmıyorum... Sizi mi takacağım..." yazmıştı ve gündeme oturmuştu. Karantina günlerinde evde kalan Aydın sütyen açıklamalarıyla sık sık gündeme gelmişti.

Aydın bir diğer açıklamasında "sütyenlerim büyük ihtimalle beni öldü sanıyorlar" demişti.

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