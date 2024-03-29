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    4. Simpsonlar bunu da mı bildi? Sosyal medya Simpsonlar'ın Baltimore köprüsünün çökeceğini öngördüğünü iddia ediyor

    Simpsonlar bunu da mı bildi? Sosyal medya Simpsonlar'ın Baltimore köprüsünün çökeceğini öngördüğünü iddia ediyor

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.03.2024 08:39
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    Trajik olayların ardından sosyal medya komplo teorilerinin ateşleşmesine hepimiz alışkınız. Francis Scott Key Köprüsü'nün çöküşü de yeni bir The Simpsons (Simpsonlar) kehanetini gündeme getirdi. Sosyal medya Simpsonlar'ın Baltimore köprüsünün çökeceğini öngördüğünü iddia edince ortalık bir anda karıştı.

    Yıllardır Simpsonlar, bölümlerinde belirli önemli olayları 'tahmin etmesi' ile tanınıyordu. Bu olaylar arasında Donald Trump'ın başkanlığı, akıllı saatlerin icadı ve Disney'in Fox'u satın alması yer alıyor. Sosyal medyadaki pek çok kullanıcı dünyanın konuştuğu olayların sonrasında Simpsonslar'ın bölümlerini geriye doğru tarayarak bir iz aramaya başladı. Baltimore köprüsünün çöküşünü de listeye eklemek isteyen kullanıcılar kehanet söylentilerini bir adam öteye taşıdı.

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    ABD'nin doğusundaki Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü, büyük bir geminin çarpması sonucu yıkıldı.

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    Olay, Simpsonlar'ın Hank Scorpio'nun bir Kıyamet cihazı yarattığı ve bir köprüyü havaya uçurarak yeteneklerini hükümete gösterdiği 1996'daki bir bölümüne benzetildi. Birçoğu bölümdeki köprünün Francis Scott Key Köprüsü olduğunu iddia etti, ancak aslında New York City'deki Queensboro Köprüsü. Bu yüzden bu kez tahminin kesin olarak tuttuğu kabul edilmedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Simpsons dizisi kehanet
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