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    4. İki genç kadını evlerine kadar takip etti! Korku dolu anları anlattı..."Islık çalıp apartmanın içinde dolaşıyordu"

    İki genç kadını evlerine kadar takip etti! Korku dolu anları anlattı..."Islık çalıp apartmanın içinde dolaşıyordu"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.03.2024 07:38
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    TikTok'ta 'damlatrkd' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın arkadaşıyla birlikte kendisini evlerine kadar takip eden bir adamın yaşattığı korku dolu anları anlattı. Genç kadınların evlerine girmesinin ardından apartmanın içinde ıslık çalarak dolaşan adamın hareketleri 'pes' dedirtti.

    TikTok'ta 'damlatrkd' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın 'korku dolu bir gece' notunu eklediği paylaşımında tanımadıkları bir adamın kendilerine evlerine kadar takip ettiği anları anlattı.

    Sabah her zamanki gibi işine çalışmaya gittiğini ve iftarda arkadaşlarıyla Cihangir'deki yemekte geç olduğu için taksiyle döndüklerini söyleyen Damla, "Taksiden sitenin kapısında indik. Bizimle birlikte sitenin kapısından bir adam geçti. Biz bu duurmu yadırgamadık çünkü güvenliğin önünden elini kolunu sallayarak geçti. Adamın hareketleri ve yürüme tarzı tuhafımıza gittiği için biz biraz hızlandık. Adam bizi biraz takip ettikten sonra önümüze geçti ve 'C blok nerede?' diye sordu" dedi.

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    Kendilerinin C blokta yaşadığını ifade eden Damla, "O bizden önce C bloğa gitti. Ağır hareketlerle şifreyi yazıyor gibi yaparak bizim gelmemizi bekledi. Arkadaşım onu oylarken biz şifreyi yazıp içeri girmeye çalıştık. Kapıyı tutarken hemen arkamızdan o da girdi. Yürürken yansımasından bizi takip ettiğini fark ettik. Çok korktuğumuz için onu apartman görevlisinin dairesine yönlendirdik. Ağabey kapıyı açar açmaz ben de kapıyı açtım ve arkadaşımı içeri çektim. Ama adam asla gitmedi. Biz korkudan kapıyı kilitlediğimizde binanın içinde ıslak çalarak dolaştı. Güvenlikler adamın binadan çıktığını söyledi ama biz korkudan tüm gece uyuyamadık" diye konuştu.

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    sosyal medya tiktok taciz
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