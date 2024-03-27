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    4. Kıl dönmesi komaya soktu! Yaşama şansı sadece %4 denildi... Doktorlar bile 'mucize vaka' olarak isimlendirdi

    Kıl dönmesi komaya soktu! Yaşama şansı sadece %4 denildi... Doktorlar bile 'mucize vaka' olarak isimlendirdi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.03.2024 13:59
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas bölgesinde yaşayan 36 yaşındaki Steven Spinale isimli bir adam batık kıllarını aldırmaya çalışırken hastanelik oldu. Aylarca komada kalan ve doktorların yaşama şansını %4 olarak gördükleri Spinale sayısız tıbbi müdahaleden sonra sağlığına kavuştu. Spinale'in ölüme yakın deneyimini kız kardeşi TikTok'tan yaptığı paylaşımla belgeledi.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas bölgesinde yaşayan 36 yaşındaki Steven Spinale kasık bölgesindeki batık kıllardan kurtulmak isterken ölümden döndü. Spinale'e bir enfeksiyonun vücudunu tahrip etmesinden sonra kan zehirlenmesi teşhisi konuldu. 36 yaşındaki adam entübe edildi ve 1 ay boyunca hastanede komada kaldı. Kız kardeşi Michelle ise, sosyal medya hesabında zorlu süreci anlatırken, "Başkaları gibi biz asla inancımızı kaybetmedik" dedi.

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    Hastaneye kaldırılmadan önce bile doktorlar belirtileri karşısında şaşkına dönmüş ve sorunun ne olduğunu çözememişlerdi. Kız kardeş Michelle, "Doktorların anlayabildikleri tek şey onun bir yerde iç kanaması olduğuydu. Bunun sonun başlangıcı olacağını bilmiyorduk. Çünkü daha az endişelenmemiz gerekn durum buymuş" diye konuştu.

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    Michelle ağabeyinin hastanedeyken, akut solunum sıkıntısı sendromunun yanı sıra her iki akciğerinde de influenza A ve çift pnömoni geliştiğini söyledi ve doktorların yaşama şansını %4 olarak değerlendirdiğini ifade etti.

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    Çok sayıda prosedür ve tedavinin ardından Spinale komadan beyin hasarı olmadan çıktı ve o zamandan beri iyileşme sürecinin devam ettiği söylendi. Sevdiklerinin yardımıyla Spinale'in yeniden yürümeyi öğrendiği ifade edildi.

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