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  4. Ayrılacağı söylenmişti... Berk Atan Gönül Dağı için kararını verdi!

Ayrılacağı söylenmişti... Berk Atan Gönül Dağı için kararını verdi!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.08.2024 12:16
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Trt1 ekranlarının sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı'ndan başrol oyuncusu Berk Atan'ın ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü oyuncu Berk Atan 5'nci sezonuyla ekrana gelecek olan dizi hakkında kararını verdi.

MYNET-Eskişehir Sivrihisar'da çekilen Gönül Dağı dizisi TRT’nin en çok izlenen projesi olarak dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 4 sezon boyunca cumartesi akşamları reytingleri alt üst eden sevilen dizinin başrol oyuncusu Berk Atan'ın diziden ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncu dizinin 5. sezonu için bu hafta yaptığı görüşmede yapımcıyla el sıkıştı.

BERK ATAN 1

YENİ İSİMLER KADRODA

Fenomen diziye yeni sezon öncesi Kiraz ve Sefer adlı yeni karakterler dahil edilecek. Dizide Beril Karademir’in hayat verdiği Zahide büyük kızı Sedef, oğlu İsmet’i oynayan Ali Toptaş ve minik Ayşe’nin büyüklük halleri hikâyede yer alacak.

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Berk Atan gönül dağı
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