Ayrıldığı sevgilisi haftalarca yatağının altında sakladı! “Yatağımın altından nefes alışverişini duydum”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Atlanta eyaletinde yaşayan Libby Cleaves isimli bir kadın, TikTok’ta korku dolu bir ayrılık hikayesinden söz etti. Eski erkek arkadaşının kendisini saplantılı bir şekilde takip ettiğini anlatan kadın sonrasında sevgilisine uzaklaştırma kararı çıkarttığı travmatik sürecini sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

“ONU BANA BAKARKEN GÖRDÜM”

Yıllar öncesinde bir ciddi bir ilişkisi olduğunu ve evlilik yolunda ilerlediklerini söyleyen Cleaves, “Birlikte kiliseye gidiyorduk. Zamanla aramızdaki arkadaşlık bir ilişkiye dönüştü. Birbirimizi ailelerimizle tanıştırdık ve geleceğe dair planlar yapmaya başladık. Ancak bir şeylerin benim için iyi gitmediğini gördüm. Onun yanına gittiğimde ve ilişkimize devam etmememiz gerektiğini söylediğimde, sadece bana 'tamam' diyerek baktı. Biz ayrıldık” dedi.

Sevgilisiyle ayrıldıktan sonra yurt odasında gariplikler olduğunu fark etmeye başladığını ifade eden Cleaves, “Yatağımın altında gürültülü bir nefes alışverişi duydum. Yatağımın altına baktığımda onu bana bakarken gördüm. Haftalarca orada kalarak beni takip etmiş. Ben odada olmadığımda parfümünü sıkmış ve benim diş fırçalarımı kullanmış” diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü başlarına böyle bir durum geldiğinde sakin kalamayacaklarını söyleyerek Cleaves’i sabrından dolayı tebrik etti. Eski erkek arkadaşının kendisini takıntı haline getirdiğini ifade eden Cleaves, onun hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttırdığını ve bir daha kendisini görmediğini söyledi.



