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Gazını satarak fenomen olmuştu! Şimdi de göğüs terini satıyor

31.05.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“90 Day Fiance (Evliliğe 90 Gün)” programına katıldıktan sonra kısa sürede ünlenen Stephanie Matto, ilginç girişimcilik yöntemleri sayesinden adından söz ettirmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz aylarda gazını kavanozlara koyarak hayranlarına sattığını söyleyen Matto, şimdi de sıradışı yeni bir yan iş kurdu.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Connecticut eyalerinde yaşayan 31 yaşındaki Stephanie Matto, Ocak ayında kalp krizi korkusunun ardından gaz satışını askıya almak zorunda kalmıştı. Taleplere yetişmek için daha fazla gaz çıkartmak zorunda kaldığını ifade eden Matto, göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti. Doktorların beslenme düzenine dikkat etmesi gerektiğini söylemesi üzerine gaz kavanozları işinden emekli olan Matto, yeni girişimi tam yaz mevsiminde buldu ve şimdiden oldukça kazançlı olduğunu kanıtladı.

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SADECE 15 DAKİKA SÜRÜYOR

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Yaz aylarında herkes gibi güneşlendiğini dile getiren Matto, göğüs terini kavanozlara doldurarak onları satmaya başladı. Havanın yeterince sıcak olduğu günder sadece 15 dakika bir kavanozu doldurabildiğini ifade eden Matto, tüm gün boyunca 10 kavanozu doldurabildiğini anlattı. Kavanozların tanesi 500 dolardan (8 bin 200 TL) satan Matto, “Havuz kenarında oturmayı seviyorum ama aynı zamanda zor bir iş, kanmayın.” dedi.

Bütün gün güneşin altında oturmanın vücudu için tehlikeli olduğunu ve gerekli güvenlik önlemlerini aldığını belirten Matto, daha fazla ter üretebilmesi için bronzlaştırıcı yağlardan destek aldığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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