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  4. Ayrıldıkları iddia ediliyordu! Timothée Chalamet ve Kylie Jenner, konserde dudak dudağa yakalandı

Ayrıldıkları iddia ediliyordu! Timothée Chalamet ve Kylie Jenner, konserde dudak dudağa yakalandı

07.09.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardashian ailesinin en çok konuşulan isimlerinden Kylie Jenner özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Timothée Chalamet ile ayrıldığı konuşulan Kylie Jenner, Beyoncé'nin Los Angeles'taki konserinde dudak dudağa yakalandı.

Ünlü rapçi Travis Scott ile ilişkisinden Stormi ve Wolf Jacques adlı çocukları olan Kylie Jenner bir süre önce bu ilişkiyi noktaladı. Ayrılık haberlerinden hemen sonra ise Kylie Jenner'ın ünlü aktör Timothée Chalamet ile aşk yaşadığı gündeme geldi.

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Kısa süre öncesinde ise Timothée'nin Kylie Jenner'ı terk ettiği iddia edildi. Baş döndüren bu ilişkiler ağında Jenner bir konserde ortaya çıktı. Hem de ayrıldıkları iddia edilen isimle...

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Timothée Chalamet ve Kylie Jenner, Beyoncé’nin konserinde beraber görüntülendi.

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Görüntülenmek bir yana çift konserde kimseyi umursamayarak bir süre öpüştü. TMZ tarafından görüntülenen çift sosyal medyada da gündem oldu.


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