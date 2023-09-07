Ayrıldıkları iddia ediliyordu! Timothée Chalamet ve Kylie Jenner, konserde dudak dudağa yakalandı

Ünlü rapçi Travis Scott ile ilişkisinden Stormi ve Wolf Jacques adlı çocukları olan Kylie Jenner bir süre önce bu ilişkiyi noktaladı. Ayrılık haberlerinden hemen sonra ise Kylie Jenner'ın ünlü aktör Timothée Chalamet ile aşk yaşadığı gündeme geldi.

Kısa süre öncesinde ise Timothée'nin Kylie Jenner'ı terk ettiği iddia edildi. Baş döndüren bu ilişkiler ağında Jenner bir konserde ortaya çıktı. Hem de ayrıldıkları iddia edilen isimle...



Timothée Chalamet ve Kylie Jenner, Beyoncé’nin konserinde beraber görüntülendi.

Görüntülenmek bir yana çift konserde kimseyi umursamayarak bir süre öpüştü. TMZ tarafından görüntülenen çift sosyal medyada da gündem oldu.



