Ayrılıklarla sarsılan Arka Sokaklar dizisinden beklenen haber geldi

Arka Sokaklar dizisinden beklenen yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Öncelikle Arka Sokaklar dizisinden Yüsra Geyik, Onur Bay, Merve Oflaz ve Alp Korkmaz’ın ayrıldığını yeniden hatırlatalım. Dizinin 16. sezonunda bu isimler olmayacak. Yayınlanan yeni sezon tanıtımında Arka Sokaklar dizisinin başlama tarihi olarak 17 Eylül Cuma günü duyurusu yapıldı. 594 bölüm yayınlanan dizi yeni sezona iki hafta sonra başlayacak.

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON BAŞLIYOR

17 Eylül Cuma akşamı 595’inci bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin, yeni sezon tanıtımı büyük ilgi gördü. Olay yeri inceleme temasıyla oyuncuların göründüğü tanıtım, dizinin takipçileri arasında beğeni topladı.

Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile Cuma akşamlarına damgasını vuran Arka Sokaklar’ın başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu paylaşıyor.

Dizide ayrıca; Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü, Tunç Oğuz, Gizem Terzi gibi başarılı isimler de rol alıyor.

Arka Sokaklar’ın 16. yeni sezonunda iki yeni oyuncuyu da ekranda görebileceksiniz. Genç isimler Oğuz Peçe ve Deniz Çatalbaş yeni dönemde dizinin kadrosundaki boşlukları dolduracak.

